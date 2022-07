‘Wonderdokter’ van 85 maakte van Fabio Jakobsen weer ‘beste sprinter ter wereld’

Op de vraag aan wie hij zijn zege opdroeg, antwoordde ritwinnaar Fabio Jakobsen met een rist namen. Zijn verloofde, zijn familie, Lefevere, zijn ploegmaats, maar de naam die er het meest uitsprong was die van ‘Cor’, Cor van Wanrooij. ‘Hij mag dan 85 jaar zijn’, sprak Jakobsen. ‘Hij heeft na mijn crash mijn spieren weer aan de praat gekregen.’

Of een het mirakel was? Dat een renner die minder dan twee jaar nadat hij onwaarschijnlijk zwaar toegetakeld op een Poolse straat was opgeraapt, nu een rit wint in de Tour? Jakobsen ontkende het niet ...