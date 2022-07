Opnieuw woning beschoten in Borgerhout

In Borgerhout is afgelopen nacht drie keer op een woning geschoten. Volgens verschillende bronnen vergisten de daders zich allicht van doelwit.

Getuigen hoorden zondagochtend rond 5 uur drie knallen in de De Winterstraat in Borgerhout. Onbekenden hadden er evenveel kogels afgevuurd naar een woning. Niemand raakte gewond. ‘Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie’, zegt Lieselotte Claessens van het parket aan Gazet van Antwerpen.

De bewoners van het geviseerde pand worden volgens onze info op geen enkele manier gelinkt aan het criminele milieu. Verschillende bronnen hebben het over een ‘vergissing’ waarbij de schutters in de verkeerde straat toegeslagen hebben. Ook bij de schietpartij van donderdagnacht in de nabijgelegen Zegepraalstraat waren aanwijzingen dat het verkeerde huisnummer beschoten werd.

De schietpartij van afgelopen nacht was het vierde geweldsincident in een maand tijd in de wijk. Eerder werd zwaar vuurwerk gebruikt tegen de woning van kickbokser Jamal Ben Saddik, werd geschoten op een woning van de familie Z. en waren er de mogelijke vergissingen van donderdagnacht in de Zegepraalstraat en net in de De Winterstraat.

De politie plaatste een extra camera in de Zegepraalstraat, maar die blijkt de gangsters niet tegen te houden. Donderdag werd het huis waar de camera voor geplaatst is nog onder vuur genomen. Twee Nederlanders konden opgepakt worden na een achtervolging. ‘Er zijn veel camera’s in de buurt en wij zijn extra waakzaam’, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyn