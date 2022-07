Rock Werchter | Twenty One Pilots doet er alles aan om de code van de pop te kraken

Twenty One Pilots is een bizarre groep. Iedereen kan wereldhit ‘Blurryface’ meeneuriën, maar waag het niet hen een onehitwonder te noemen. Achter die oorwurm schuilt een duo dat al meer dan tien jaar lang aan de weg timmert en een hondstrouw publiek heeft opgebouwd.

Het gelijknamige album uit 2015 was op Spotify zelfs even het meest gestreamde album door een groep ooit. Dat leverde hen op de laatste Pukkelpopeditie in 2019 - een eeuwigheid geleden, lijkt het wel - een plek bovenaan de affiche op. Op Werchter moeten ze vanavond alleen Imagine Dragons voor laten gaan. En toch blijft de kans groot dat u nog geen vijf nummers van hen kunt opsommen.

Voor wie wel mee is, bouwden de Amerikanen een mythische wereld op die ze verkennen in conceptalbums als Trench. Die fans - ze laten zich The Skeleton Clique noemen - weten trouwens wie Clancy is, het personage dat verborgen zit in de titel van hun meest recente worp Scaled and icy, een anagram voor ‘Clancy is dead’. Maar voor u en ik, passanten op Rock Werchter, maakt dat allemaal geen zier uit. Wat telt is dat Twenty One Pilots de weide meenamen op een vrolijke vlucht vol toegankelijke popnummers.

‘Ik schreef dit nummer om als Radiohead te klinken, maar het draaide iets anders uit’, zo kondigde zanger Tyler Joseph schouderophalend ‘Saturday’ aan. ‘Commercialism, weet je wel’, grapte hij. Het nummer huppelde vrolijk weg zoals de Oxfordrockers inderdaad nooit zouden doen. Anders dan de wispelturige Thom Yorke dingt Tyler Joseph gretig naar de gunsten van zijn publiek. Dat neemt soms groteske vormen aan. Zoals in ‘Shy away’, toen Tyler helemaal naar de top van geluidspaal klom en angstwekkend klein afstak tegen het vuurrode avondlicht. Een tikje overdreven, maar topentertainment was het wel.

Drummer Josh Dun mocht dan weer een solo afsteken op kop van het legertje trouwe fans. Letterlijk, want zijn drumset werd op een platform in het publiek gehesen. Dat trucje gaat al lang mee bij de band, maar roept steevast beate bewondering op bij het publiek. Die Dun is trouwens zo’n skatertype met puppy-ogen, een popster waar de Joepie opnieuw de drukpersen voor zou moeten opstarten. Kwestie van die tronie toch nog op een uitneembare poster te krijgen.

Maar goed, terug naar de muziek. Kwatongen beweren dat Twenty One Pilots maar eens als zichzelf moet leren klinken. We zouden hier inderdaad een rondje namedropping kunnen houden bij de gretigheid waarmee de piloten plukken uit de grabbelton van de pop: streepje nu-metal hier, streepje Maroon 5 daar, en als Tyler Josephs stem overslaat, weerklinkt plots Air Traffic. ‘Ach, waarom zouden wij niet én Coldplay én Eminem tegelijk kunnen zijn’, moeten die twee Amerikanen denken.

Want net daarin schuilt het geheim van hun succes. Twenty One Pilots houdt van contrasten. Bivakmutsen verbergen puppy-ogen. Conceptuele moeilijkdoenerij wordt gecounterd met gladde pop. En zoals het echte Amerikaanse Christenen betaamt, gaan licht en donker hand in hand. Dat werd treffend samengevat in afsluiter ‘Trees’, een nummer van voor de doorbraak. Dat begon als pianoballad, maar eindigde in een finale vol euforische synths en lalala’s en, hoe kan het ook anders, confetti.

Twenty One Pilots, gezien op 2/7 op Rock Werchter

Foto: Koen Bauters