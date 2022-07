Wat eten we volgende week? Wat Sergio Herman op Ibiza eet

‘Er is iets bevrijdends aan koken in een vakantiehuis. Plots zijn je dagelijkse rekwisieten weg en ben je op onvertrouwd terrein. Hoe angstaanjagend dat soms ook is, het is altijd goed voor je’, schreef Laurie Colwin, een van de charmantste kookschrijvers aller tijden, in een stuk genaamd ‘Vakantiehuiskoken’. De mate waarin je op vakantie hoort beroofd te zijn van comfort, is voor iedereen verschillend, maar als je helemaal niet ontriefd bent, ben je dan wel op vakantie? Deze week: recepten die meekunnen naar een vakantiehuis, en die ook prima van pas komen als je thuis een keer niet alles uit de kast wilt halen.

MAANDAG

Aardappelen met ambitie

Dit is hoe ik tegenwoordig het liefst aardappelen klaarmaak: ik snijd ze met schil en al in stukjes, kook ze gaar, laat ze na het afgieten wat afkoelen en maak intussen een vinaigrette van graantjesmosterd, kruidenazijn, mayonaise en olijfolie. Mengen, stevig kruiden en je hebt een aardappelsalade die prachtig werkt bij verse tomaten en gebakken vis. Heb je een ambitieuzere dag, dan volgt hieronder het geheim voor de lekkerste aardappelsalade ter wereld – althans volgens onze receptenauteur Johanna Goyvaerts. Aardappelsalades die nóg lekkerder zijn, mag je ons zeker melden. En vooral: kook vandaag een dubbele portie, want morgen eten we gebakken aardappelen.

DINSDAG

Gouden randje

Een restje gekookte aardappelen is altijd goed nieuws, want dan kun je gebakken aardappelen op het menu zetten, en wat hebben die meer nodig dan het gezelschap van een paar andere gezellige ingrediënten die in de keuken nog op een bestemming wachten? Dat kunnen artisjokken en spek zijn, zoals in dit recept, maar ook tomaten en eieren of hummus zijn altijd goed gezelschap voor aardappelen met een gouden randje.

WOENSDAG

Oefenen met Ottolenghi

Enkele weken geleden deelde ik hier een recept voor eenpanspasta met lentegroenten. Daar kreeg ik gemengde reacties op: de sauzigheid bleef hier en daar wat onder verwachting. We proberen de truc nog eens opnieuw, nu met tomaten voor extra jus, en met de magic touch van Yotam Ottolenghi. Want als je het eenmaal in de vingers hebt, zo’n eenpanspasta, dan heb je natuurlijk wel een leven lang minder afwas.

DONDERDAG

Hemelse omelet

Ben je met vakantie aan de Noordzeekust, dan zou ik niet twijfelen: een omelet met grijze garnalen is vermoedelijk het allerlekkerste wat je daar kunt klaarmaken, en nog eens makkelijk ook. Al moet je voor zo’n klassieker wel zelf garnalen pellen, vindt chef Sofie Dumont, die in haar recept nog een paar tips geeft voor een extra hemels resultaat.

VRIJDAG

Inspiratie vs. chips

Op vakantie is er iets meer toegestaan, dat is een universele wet, en ik moet toegeven dat ik die soms weinig origineel vertaal in iets meer chips eten. Dit jaar neem ik een reisportie chili-sumakzout mee, om onderweg over tomaten, komkommers of watermeloen te strooien, voor aperitiefhapjes die iets meer geïnspireerd zijn. (Hier lees je meer over sumak, een poeder met een heerlijk fruitig-zure smaak.)

ZATERDAG

Verloren brood, gewonnen skills

Koken in een vakantiehuis is vaak ook koken met kinderen in de buurt, die een zee van tijd hebben om een handje toe te steken. Misschien kun je ze zelfs een recept geven waarmee ze gewoon zelf aan de slag gaan: deze wentelteefjes met kaneelsuiker bijvoorbeeld, geduldig genoteerd voor mensen die hun eerste verloren brood bakken.

ZONDAG

Wat zou Sergio Herman doen?

Vakantiekoken kent natuurlijk ook zijn luxeversie. Dit is bijvoorbeeld wat Sergio Herman graag klaarmaakt als hij op Ibiza is. Ik zou zeggen: do try this at home, beter dan in een berghut waar je voor handgerolde couscous en drie soorten verse kruiden misschien toch wat ver zult moeten lopen. Fijne zomer nog!

Simpele hack voor botte keukenmensen in vakantiehuizen: zoek in de kast een theekop met ruwe onderkant en gebruik die als wetsteen. Op Youtube vind je instructievideo’s.