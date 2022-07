‘De Spaanse keuken barst van de Moorse invloeden’, schrijft Sergio Herman in ‘Sobremesa’, het kookboek waaruit dit recept van hem komt. ‘Los daarvan vind ik Marokkaanse smaken, die eveneens voortkomen uit Moorse culinaire tradities, uitstekend passen bij het Ibiza-gevoel, dus eet ik als ik op het eiland ben geregeld een kippetje met couscous.’

Voor 4 personen

- 1 hele kip (liefst biologisch)

- fijn zeezout en versgemalen zwarte peper

- 1 el + 1 tl ras el hanout

- 100 ml + extra olijfolie

- 5 teentjes knoflook, in dunne plakjes

- 5 sjalotten

- 150 ml kippenbouillon

- 2 tomaten, ontveld

- 2 el harissa

- ½ chilipeper, fijngesneden

- 2 citroenen, rasp en sap

- 100 ml Griekse yoghurt

- 150 g grove handgerolde couscous (verkrijgbaar online en in speciaalzaken)

- 10 blaadjes basilicum

- 10 blaadjes munt

- 10 blaadjes koriander

- 100 g zwarte olijven

- 2 el za’atar

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 185 °C. Snijd de kip, inclusief het karkas, in stukken. Kruid de stukken kip met zeezout, zwarte peper en 1 eetlepel ras el hanout. Braad de kip rondom bruin in een pan met wat olijfolie en voeg de knoflook toe.

2. Pel de sjalotten en snijd ze in de lengte doormidden. Voeg ze toe aan de kip en braad ze mee tot ze goudbruin kleuren. Schep de kip en de sjalot in een ovenschaal. Verwarm de kippenbouillon in een pan en schenk vervolgens bij de kip in de ovenschaal.

3. Snijd de ontvelde tomaten in stukken. Voeg samen met de harissa en de chilipeper toe aan de kip. Strooi de rasp van 1 citroen over de kip en besprenkel met olijfolie. Bak circa 35 minuten in de voorverwarmde oven. Draai de kip daarbij regelmatig om en bedruppel met het vrijgekomen bakvocht.

4. Roer de Griekse yoghurt los en kruid met zout en peper.

5. Kook de grove couscous in circa 3 minuten in gezouten water gaar. Giet af. Voeg het basilicum, de munt, de koriander en de olijven toe. Roer 1 eetlepel za’atar door het gerecht. Verfris met het sap van ½ citroen en de rasp van 1 citroen. Voeg toe aan de kip.

6. Verdeel er de Griekse yoghurt in lepels overheen en werk af met 1 theelepel ras el hanout en 1 eetlepel za’atar. Serveer met de kip.

Foto: Kris Vlegels