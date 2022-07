’s Werelds nummer één Iga Swiatek uitgeschakeld op Wimbledon

De Française Alizé Cornet (WTA 37) heeft zaterdag voor een verrassing van formaat gezorgd op Wimbledon. Ze schakelde in de derde ronde de Poolse Iga Swiatek, het nummer één van de wereld, uit. Na een uur en 32 minuten stond de 6-4, 6-2 eindstand op het scorebord in Londen.

Swiatek ziet door de nederlaag een einde komen aan een indrukwekkende reeks van 37 overwinningen op rij. De 21-jarige Poolse verloor voor het laatst in de tweede ronde in Dubai in februari. Daarna pakte ze achtereenvolgens de titels in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome en Roland Garros. Op Wimbledon haalde ze vorig jaar de vierde ronde, haar beste uitslag tot dusver.

Ook de Amerikaanse Cori Gauff (WTA 12), verliezend finaliste op de laatste editie van Roland Garros, moest zaterdag al haar koffers moeten pakken op Wimbledon. In de derde ronde droop ze na een driesetter tegen landgenote Amanda Anisimova (WTA 25) af met 6-7 (4/7), 6-2 en 6-1.