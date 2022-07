De vakantie zou weleens een heel goede tijd kunnen zijn om te leren koken, én om je ouders te verwennen met een feestelijk ontbijt. Dit recept voor wentelteefjes met kaneelsuiker heeft Donna Hay zorgvuldig genoteerd voor mensen die hun eerste verloren brood bakken.

Voor 4 personen

- 3 eieren (anders worden het geen wentelteefjes)

- 250 ml melk

- 2 eetlepels fijne kristalsuiker

- 2 theelepels vanille-extract

- 8 sneetjes zuurdesembrood van 2 cm (volkoren is super!)

- 40 g ongezouten boter

Voor de kaneelsuiker:

- 1/4 theelepel kaneel

- 2 theelepels fijne kristalsuiker

Bereiding

1. Voor de kaneelsuiker: doe kaneel en suiker in een kommetje, meng goed en zet apart.

2. Breek de eieren boven een grote, ondiepe schaal. Voeg de melk, suiker en vanille toe en meng met een garde.

3. Laat de 2 sneetjes brood 20 seconden weken in het eimengsel. Draai ze om en laat ze nog 20 seconden weken.

4. Verhit een grote antiaanbakpan op matig vuur. Voeg een kwart van de boter toe. Als de boter gaat bruisen leg je het brood in de pan. Bak 2 minuten aan elke kant of tot het goudbruin is.

5. Herhaal stap 3 en 4 tot je al het brood gebakken hebt.

6. Verdeel de wentelteefjes over borden en schep er bosvruchten, yoghurt of ahornsiroop op (alle drie mag ook!).

7. Strooi er de kaneelsuiker over en dien op.