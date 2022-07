Wat een energiek aperitiefhapje is dit! Sumak is een specerij uit het Midden-Oosten met een fruitig aroma en zure toets; gemengd met chilivlokken en zout geeft het een explosie van smaak. Tip: maak meteen een grote pot van dit spicy sumakzout, om het de hele zomer lang over meloen, mango of ander fruit te strooien.