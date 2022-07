Rock Werchter | Måneskin heeft alweer een festival gewonnen

Dertig jaar geleden waagde Rock Werchter een gok door van Metallica de eerste metalheadliner van een rockfestival te maken. Met Eurovisiesongfestival-winnaar Måneskin doorbrak het festival een nieuwe barrière.

Echt álles kan in 2022: een dag na Metallica speelde plots een Eurovisiesongfestival-winnaar op het hoofdpodium van Rock Werchter. Toegegeven: bij het Italiaanse Måneskin is die sprong minder groot dan hij zou geweest zijn mocht Herman Schueremans Conchita Würst of Ruslana opgevoerd hebben. De band draagt zijn rockinvloeden zodanig op de revers dat hij initieel weerstand opriep: Måneskin zou een afkooksel zijn van T-Rex, Judas Priest of Jane’s Addiction, naargelang de generatie waarin de klagers in kwestie opgegroeid waren. Maar de band doet wel iets waar de jongste tijd maar weinig nieuwe groepen in slagen: deze generatie jongeren warm maken voor snoeiharde gitaarmuziek. Dat leek ook zanger Damiano David te omarmen. In de oude single ‘Touch me’ vervlocht hij een flard The Who. ‘This is my generation’, sloeg hij zich op de borst terwijl hij gretig het publiek in keek.

Die gretigheid kenmerkte zowel de band als het publiek op het hoofdpodium van Rock Werchter. Bassiste Victoria De Angelis slingerde met heerlijke baslijnen die zo uit Arctic Monkeys’ ‘Favorite Worst Nightmare’ hadden kunnen komen. Thomas Raggi verstond de kunst om met een eenvoudige gitaarriff de wei op en neer te laten bewegen. Eurosonghit ‘Zitti e buoni’ werd feilloos meegezongen, en ook ‘In nome del padre’ werd door het publiek ontvangen met een Italiaans accent waar weinig op af te dingen viel.

Talenknobbels

Helaas borgen David en co. hun moedertaal al snel op. Na de Eurovisie-triomf oogstte de band immers meer radiosucces met Engelstalige nummers als ‘I wanna be your slave’ en de middelmatige Gnarls Barkley-cover ‘Beggin’ dan met de knappe Italiaanse songs op hun album Teatro d’ira. Dat leverde niet altijd de meest poëtische teksten op. ‘My baby/ you’re not my lady/ and you’re driving me crazy’, klonk het bijvoorbeeld in ‘Close to the top’. Misschien dat Måneskin daarom voor de nieuwe single ‘Supermodel’ in zee ging met hitproducers als Max Martin (‘Hit me baby, one more time’) en Justin Tranter (‘Sorry’ van Justin Bieber).

Voor de gelegenheid had Damiano David nog één andere taal geleerd: ‘Jij kan mij krijgen’, zei hij in guitig Nederlands aan het publiek. De band deed er alles aan om dat te bewijzen. David gooide zijn hemd af bij het hitsige ‘For your love’, De Angelis knoopte haar bloes open, Raggi soleerde al crowdsurfend over het publiek. ‘I’ll do whatever you want for your love’, zong de frontman desperaat. Meer had de Werchterwei niet nodig.

Måneskin, gezien op 2/7 op Rock Werchter

Foto: Koen Bauters