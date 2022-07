Enkele weken geleden deelden we in Het Weekmenu een recept voor eenpanspasta met lentegroenten. Daar kwamen gemengde reacties op: de sauzigheid bleef hier en daar wat onder verwachting. We proberen de truc nog eens opnieuw, nu met tomaten voor extra jus, en met de magic touch van Yotam Ottolenghi. Want als je het eenmaal in de vingers hebt, zo’n eenpanspasta, dan heb je natuurlijk wel een leven lang minder afwas.

Voor 4 personen

- 50 ml olijfolie, plus 2 eetl. voor erbij

- 6 tenen knoflook, geperst

- 1 blik van 400g kikkererwten, goed uitgelekt en drooggedept (240g)

- 2 theel. scherp gerookte paprikapoeder

- 2 theel. gemalen komijnzaad

- ¾ eetl. tomatenpuree

- 40g peterselie, grofgesneden

- 2 theel. citroenrasp

- 3 eetl. fijne kappertjes

- 125g Nocellara-olijven (of een andere soort groene olijven), ontpit en gehalveerd (80g)

- 250g kleine, zoete cherrytomaatjes

- 2 theel. fijne kristalsuiker

- ½ eetl. karwijzaad, licht geroosterd en gekneusd

- 250 g gedroogde orecchiette

- 500 ml groentebouillon of kippenbouillon

- zout en zwarte peper

Bereiding

1. Doe de eerste zes ingrediënten met ½ theelepel zout in een grote sauteerpan met een deksel en zet hem op halfhoog tot hoog vuur. Bak alles 12 minuten onder af en toe roeren tot de kikkererwten licht knapperig zijn – misschien moet u het vuur iets lager zetten als ze te snel kleuren. Schep een derde van de kikkererwten uit de pan en houd ze apart als garnering.

2. Roer in een kleine schaal de peterselie, citroenrasp, kappertjes en olijven door elkaar. Doe twee derde van het peterseliemengsel in de sauteerpan, samen met de cherrytomaatjes, suiker en karwijzaad en laat het regelmatig roerend 2 minuten op halfhoog tot hoog vuur koken. Voeg de pasta, bouillon, ¾ theelepel zout en 200 ml water toe en breng het tegen de kook aan. Zet het vuur halfhoog, zet het deksel op de pan en laat de pasta in 12-14 minuten beetgaar koken.

3. Roer de rest van het peterseliemengsel door de pasta, besprenkel met de overgebleven 2 eetlepels olie en garneer met de achtergehouden gebakken kikkererwten en een royale draai versgemalen peper.

Een recept uit ‘Flavour’ van Yotam Ottolenghi, foto: Jonathan Lovekin