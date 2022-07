Een restje gekookte aardappelen is altijd goed nieuws, want dan kun je gebakken aardappelen op het menu zetten, en wat hebben die meer nodig dan het gezelschap van een paar andere gezellige ingrediënten die in de keuken nog op een bestemming wachten? Dat kunnen artisjokken en spek zijn, zoals in dit recept, maar ook tomaten en eieren of hummus zijn altijd goed gezelschap voor aardappelen met een gouden randje.

Voor 1 persoon met grote honger of 2 kleine eters

• 500 g gekookte krieltjes (of gewone, niet al te grote aardappelen)

• 100 g flinterdun gesneden pancetta (of spek)

• 150 g gemarineerde artisjokken (in olie of water)

• 2 handjes rucola

• 1/2 citroen

• Olijfolie - klontje boter

• Zwarte peper van de molen - (grof) zout

Bereiding

1. Laat een pan warm worden op een middelhoog vuur en bak hierin de pancetta in enkele minuten aan beide kanten goudbruin. Plet ondertussen de aardappelen met de binnenkant van je hand, zodat ze een beetje openbarsten maar wel nog hun vorm behouden. Valt er hier en daar eentje uit elkaar, maak je hier dan vooral niet druk om. Haal de pancetta uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

2. Je hebt een laagje vet nodig om de aardappelen krokant in te bakken. Zit er niet voldoende in de pan van de pancetta, voeg dan een extra klontje boter of een scheut olijfolie toe. Leg de aardappelen naast elkaar in de pan en laat een 5-tal minuten bakken tot de onderkant een goudbruin korstje heeft. Draai om en doe hetzelfde met de andere kant. Kruid met peper en zout.

3. Verdeel de aardappelen samen met de artisjokken en rucola over een schaal of bord. Besprenkel met een extra scheutje olijfolie en een kneep citroensap. Verkruimel de pancetta erover en geef nog enkele draaien van de pepermolen.

Een recept en foto van Johanna Goyvaerts