De ene aardappelsalade is de andere niet. Een lekkere is even comfortabel als je lievelingsjeans, heeft net voldoende beet en smaakt fris met in de verte een zuurtje dat niet overheerst. Deze heeft het allemaal: ongezien romig dankzij de combinatie van mayonaise met zure room, fris door de dille en lichtjes zuur door de kort in citroen gepekelde sjalot. Extra smaakmakers zoals kappertjes, augurken of selder zijn niet nodig. Wanneer je de lekkerste bent, blink je ook zonder opsmuk uit. Proef en oordeel zelf.

Voor 4 personen, als bijgerecht

• 1 kg krieltjes (of een andere vastkokende aardappelsoort)

• 125 g mayonaise

• 125 g zure room

• 1 kl mosterd

• 2 sjalotten

• 1 busseltje dille

• Peper & zout

Bereiding

1. Schil de aardappelen, snijd de grote exemplaren eventueel in kleinere stukjes en kook gaar in een ruime hoeveelheid water met een snuf zout in. Pel ondertussen de sjalotten en snijd in fijne halve ringen. Doe in een kommetje en knijp er de citroen over uit. Meng er een snuf zout onder en laat 15 minuten pekelen. Giet de aardappelen af en laat afkoelen.

2. Meng in een grote kom de aardappelen met de mayonaise, zure room, gepekelde sjalotten en fijngehakte dille. Werk af met flink wat versgemalen zwarte peper. Laat een uurtje staan zodat alle smaken goed mengen en serveer op kamertemperatuur.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven