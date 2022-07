Kersvers Belgisch kampioene Kim de Baat loopt meerdere breuken op na val op hoogtestage

Kim de Baat heeft haar eerste week als Belgisch kampioene wielrennen in mineur afgesloten. De 31-jarige Oudenaardse is tijdens een hoogtestage in La Plagne met haar team Plantur-Pura zwaar ten val gekomen. De Baat brak daarbij haar sleutelbeen en meerdere ribben, zo maakte de ploeg zaterdag bekend.

‘Er was niemand anders betrokken bij de val, maar Kim heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen. Daar hebben de dokters een plaatje op aangebracht’, valt te lezen op de officiële Twitter-pagina van Plantur-Pura. ‘Ze heeft ook meerdere fracturen in de ribben. Ze zal aanwezig blijven om van de steun van het team te kunnen profiteren, met als doel een snel herstel.’

De Baat zal op donderdag 7 juli een nieuwe scan ondergaan. ‘Intussen kan ze lichte activiteiten doen zoals wandelen, we hopen haar binnen de week op de rollen te krijgen’, klinkt het. Plantur-Pura bereidt zich met de hoogtestage in La Plagne voor op de Tour des Femmes, die op zondag 24 juli begint.

De nieuwbakken Belgisch kampioene reageerde via de Twitter-pagina van haar team ook op het voorval. ‘Ik zal voorlopig met de pijn moeten leven. We hebben beslist om hier te blijven en de volgende dagen rustig weer te beginnen trainen. Ik ben blij dat ik bij het team kan blijven en ben er zeker van dat het mijn herstel zal versnellen, zeker met de faciliteiten die we hier hebben.’