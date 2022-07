Wout van Aert neemt geel over van Lampaert

Wout van Aert is de nieuwe drager van de gele trui in de Ronde van Frankrijk. Van Aert werd tweede in de eerste rit in lijn en kreeg daarvoor zes seconden bonificatie.

De eerste rit in lijn in de Ronde van Frankrijk eindigde in de verwachte massaspurt. De Nederlander Fabio Jakobsen won die, met de hulp van onder meer Yves Lampaert in de slotkilometers. Wout van Aert werd tweede, pakte daarmee zes seconden bonificatie en wipt zo over Lampaert die vrijdag in de proloog vijf seconden sneller was. Van Aert leidt nu met één seconde voorsprong op Lampaert.

De rit werd gekenmerkt door een aantal valpartijen in de slotkilometers. Lampaert was een van de betrokkenen maar kon terugkeren in het peloton. De chaos gebeurde pas in de laatste kilometers met onder meer tweevoudig winnaar Tadej Pogacar bij de slachtoffers. Maar vermits die valpartij gebeurde binnen de laatste drie kilometer, werd het tijdverlies niet aangerekend. Pogacar kwam dan ook met de glimlach over de finish.

De winst was voor de Nederlander Fabio Jakobsen, die twee jaar geleden nog een horrorcrash maakte in de Ronde van Polen. Dat Jakobsen weer op volle kracht was, toonde hij eerder al. Als er nog twijfels waren, misschien ook bij de Nederlander zelf, zijn die nu helemaal weg. Jacobsen won eerder al vijf ritten in de Vuelta, in de Tour is het zijn eerste winst. Dylan Groenewegen, de renner die Jakobsen in Polen ten val bracht, eindigde als achtste. Het was het eerste duel op topniveau tussen beiden. ‘Dit is iets waar ik al vijftien jaar van droom’, zei de Nederlander in een eerste reactie.