Wat eten we volgende week? Crowdpleasers, en knapperige focaccia

Wie graag kookt, of wie eruitziet alsof hij graag kookt, heeft in de vakantie vroeg of laat de eer om een straatfeest, een familieweekend of misschien zelfs een heel scoutskamp van eten te voorzien. Speciaal voor die mensen: een weekmenu vol crowdpleasers die goed werken in grote hoeveelheden.

MAANDAG

Met dank aan de oven

Is tomaat-mozzarella een hoofdgerecht? Ik zou twijfelen, of er wat meer werk van maken: door de tomaten in de oven te roosteren komen er bruine randjes in het spel, en een diepe hartigheid, en ingedikt tomatensap dat samen met de olijfolie een heerlijke saus vormt. Leg ciabatta of stokbrood op tafel, want je zult je bord willen leegmaken tot de laatste druppel tomatenjus. Restjes zijn de volgende dag prima met pasta.

DINSDAG

Makkelijk scoren

Dit dessert maakte ik laatst in een vereenvoudigde versie van gekneusde frambozen die dringend op moesten. Even loskoken met suiker en citroen, intussen mascarponeroom maken, vervolgens alles in de koelkast zetten en al wéten dat iedereen aan tafel je morgen innig dankbaar zal zijn. Een handige formule als je heel veel volk moet verwennen: kook grote zakken diepvriesframbozen tot een soepje en serveer het in alle kopjes en glaasjes die je vinden kunt.

WOENSDAG

De hele moestuin in één soep

Zo’n stevige soep, en toch zo zomers: dat is minestrone, een gerecht dat de hele moestuin in zich verbindt. Maak een grote pot op een rustig moment – ze vraagt veel snijwerk en wat aandacht, maar daarna blijft minestrone in de koelkast makkelijk drie dagen goed. Dit is ideaal eten voor een avond die nét niet te fris is om buiten te zitten.

DONDERDAG

Pastasalade uit de nineties

Een pastasalade die toont hoe het moet: meer groenten dan pasta, een uitgesproken dressing en een esthetiek die moeiteloos goed zit. Mijn moeder haalde de inspiratie uit een anoniem pastaboek dat in de jaren 90 populair was, en het werd een familierecept dat ik nog elke zomer bovenhaal.

VRIJDAG

Zeelucht

Als er mosselen in zitten, dan zit er kracht in: een geruststellend principe voor wie graag met een beperkt aantal ingrediënten kookt. Dit recept voor visstoofpot is een mooi voorbeeld, uitgeschreven voor 2 personen, maar het is zo eenvoudig dat het makkelijk op te schalen is. Serveer het met het beste brood dat je kunt krijgen, en boter, en ijskoude drankjes.

ZATERDAG

Grote onderscheiding

Op ratatouille heb ik ooit eens een zomer hard gestudeerd. Daar kwam dit recept uit voort, dat nog altijd mijn favoriet is. Vaak zijn groentestoofpotten soepig, maar deze is dat niet: hij is stevig en superhartig, omdat elke groente goed wordt gebakken of geroosterd voor ze opgaat in het geheel. Lekker met brood en burrata, met pasta, polenta, of met de focaccia die morgen op het menu staat. Deze ratatouille blijft makkelijk drie dagen goed in de koelkast, en smaakt ook op kamertemperatuur prima.

ZONDAG

Brood voor veel volk

Focaccia bakken is een gelukkige gang van zaken: je krijgt de heerlijke geur en voldoening van zelfgebakken brood, maar de kans op mislukken blijft uiterst beperkt, want dit is geen deeg dat zichzelf recht moet houden. Wat je wel nodig hebt is veel volk om het resultaat op te eten: een focaccia is altijd groot, en is morgen al niet meer op z’n best. Trommel nog wat extra volk op!

Waarom is vinaigrette maken zo simpel, maar stelt het resultaat zo vaak teleur? Ik denk dat het hierdoor komt: te weinig zout, en vaak ook te bittere olijfolie. Proef je olie voor je ermee aan de slag gaat: is ze bitter, zoek dan olijfolie met een zachtere smaak (vaak de duurdere) of gebruik goedkope slaolie, die altijd neutraal smaakt. Proef ook je vinaigrette nadat je alles hebt gemengd, en voeg zout toe tot de smaak je kan overtuigen.