Dit basisrecept voor een authentieke focaccia genovese kregen we van chef Giorgio Longo (Arrikiiati) . Het levert een heerlijke dunne, krokante focaccia op met lekkere zompige gaatjes. Giorgio gebruikt een mix van bloem met een hoger en lager eiwitgehalte, zodat je een deeg krijgt dat zowel elastisch als krokant is. Ga gerust aan de slag met de bloem die je ter beschikking hebt; smakelijk wordt het sowieso.

Voor 1 bakplaat

Voor het deeg:

• 250 g bloem type 0 of T55

• 400 g bloem type 00 or T45

• 335 g lauw water

• 13 g zout

• 10 g honing

• 35 g olijfolie

• 18 g verse bakkersgist (of 6 g droge gist)

Voor de pekelmix die je over het deeg giet:

• 60 g olijfolie

• 10 g zout

• 200 g water

Bereiding

1. Los de gist op in het water. Meng alle ingrediënten voor het deeg, behalve het zout. Roer ze eerst met een houten lepel in een kom tot een brokkelig deeg. Voeg het zout toe en kneed daarna met de hand of een keukenrobot tot een homogeen deeg. Kneed zo’n 5 à 7 minuten, tot je een elastisch, sterk deeg hebt. Maak er een bol van en laat 2 uur rusten op kamertemperatuur, afgedekt met een schone keukenhanddoek.

2. Rol het deeg uit en leg in de bakplaat die je eerst met olijfolie hebt ingevet. Laat nog eens 30 minuten afgedekt rusten in de plaat.

3. Duw nu het deeg nog eens uit met je vingers en maak met je vingers de kenmerkende gaatjes.

4. Mix nu water, olie en zout en giet over de focaccia: let erop dat de vloeistof bovenop de focaccia blijft (en niet onder het deeg terecht komt). Laat het deeg met de pekel nog een halfuurtje rusten terwijl je de oven voorverwarmt tot 230 °C.

5. Bak 15 minuten op 230°C tot de focaccia een bruine bovenkant heeft.

TIP: Wij maakten – heel onorthodox – een versie van de focaccia genovese met een deel roggebloem en een krokante topping van lijnzaad, venkelzaad en vlokjes gerookte chipotlepeper. Dat doe je door in het oorspronkelijke recept de typo 0-bloem te vervangen door roggebloem en 100 ml extra water te gebruiken (het deeg zal iets natter zijn dan in het basisrecept, maar dat is normaal: de rogge zal tijdens het rijzen nog vocht opnemen). Nadat je op het einde het water-oliemengsel hebt uitgegoten over de focaccia, sprenkel je hier de mix van zaadjes over, net voor de focaccia in de oven gaat. Gebruik ongeveer 2 el venkelzaad, 2 el lijnzaad en 1 el chipotlepepervlokken. Houd de focaccia goed in de gaten: als je ziet dat de zaadjes te donker kleuren, zet de temperatuur van de oven dan iets lager.

Een bewerking van Barbara Serulus, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven