Ratatouille die er staat

Vaak zijn groentestoofpotten soepig, maar deze ratatouille is dat niet: hij is stevig en superhartig, omdat elke groente goed wordt gebakken of geroosterd voor ze opgaat in het geheel. Lekker met brood en burrata, met pasta, polenta of verse focaccia. Blijft makkelijk drie dagen goed in de koelkast, en smaakt ook op kamertemperatuur prima.

Foto: Getty

Voor 4 eters

• 2 middelgrote aubergines (ca. 450g), in dikke schijven gesneden (2,5 cm)

• 5 tomaten, bij voorkeur Roma’s, ontdaan van hun zaadjes en in kleine stukjes gesneden

• 450 g courgettes, in halve maantjes van 1 cm dik gesneden

• 1 middelgrote ui, in dunne ringen gesneden

• 1 grote rode paprika, in kleine stukjes gesneden

• 4 teentjes knoflook, geschild maar niet gesneden

• 1 gedroogd chilipepertje (moet niet)

• 3 takjes verse tijm

• laurierblaadje

• paar takjes verse basilicum

• citroen

• zout

• suiker

• olijfolie

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 200°C. Borstel of smeer de plakken aubergine aan beide kanten in met olijfolie. Schik ze op een bakplaat. Bak ze 15 minuten in de oven, draai ze dan om en bak ze nog eens vijftien minuten. Ze mogen flink bruinen. Strooi er wat zout op, laat ze afkoelen en snijd ze in stukjes van ongeveer 1 cm.

2. Verspreid intussen de stukjes tomaat over een bakplaat of een grote ovenschaal. Strooi er wat zout en wat suiker over en besprenkel ze met olijfolie (hoeveelheden zoals voor een salade). Bak ze bovenaan in de oven (200°) tot ze wat droger zijn en hier en daar een donker randje krijgen.

3. Giet intussen een paar lepels olijfolie in een grote, zware soeppan en verhit die op een middelhoog vuur. Bak er de courgettes in tot ze zacht en licht gebruind zijn (ca. 10 minuten). Schep ze uit de pan en houd ze opzij.

4. Doe nog extra olie in de pan, voor een mooi laagje op de hele bodem. Verhit die op een vrij hoog vuur. Bak er de uien even in aan (samen met het chilipepertje, als je dat gebruikt), zet dan het vuur veel lager, voeg de knoflookteentjes toe met een snuif zout en laat de uien en knoflook traag bruinen (ongeveer een halfuur). Voeg de paprika toe en zet het vuur weer wat hoger. Roerbak ze ongeveer 5 minuten. Voeg daarna de tomaten en de tijm toe, roerbak ze een minuutje, en voeg de courgettes en aubergines toe. Laat alles samen nog een tiental minuten pruttelen. De teentjes knoflook zijn nu stilaan boterzacht, duw ze met een houten lepel plat en roer ze los in de rest van de ratatouille. Breng alles op smaak met zout, peper en vers citroensap. Roer er de basilicum onder. Laat de smaken nog wat trekken, graag zelfs een hele dag en/of nacht.

Een recept van Dorien Knockaert