Als er mosselen in zitten, dan zit er kracht in: een geruststellend principe voor wie graag met een beperkt aantal ingrediënten kookt. Dit recept voor visstoofpot is een mooi voorbeeld, uitgeschreven voor 2 personen, maar het is zo eenvoudig dat het makkelijk op te schalen is. Serveer het met het beste brood dat je kunt krijgen, en boter, en ijskoude drankjes.

Voor 2 personen

• 1 kg mosselen

• 400 g visfilet naar keuze (zo zijn nu bijvoorbeeld zeewolf, roodbaars en koolvis in het seizoen)

• 500 g krieltjes

• 2 sjalotten

• 2 stengels selder

• 2 tenen knoflook

• 1 blik (kers)tomaten van 400 g

• 175 ml witte droge vermout zoals Noilly Prat (kun je vervangen door witte wijn)

• 5 takjes tijm + 3 blaadjes laurier

• 1/2 rode chilipeper

• 250 ml water

• 1 klontje boter

• Zwarte peper & zout

• Voor de afwerking: enkele takjes dille

Bereiding

1. Hak de selder fijn en snijd de sjalot overlangs in fijne halve ringen. Smelt een klontje boter op middelhoog vuur in een grote kookpot of een pan waar een deksel op past. Stoof hierin de selder en sjalot zacht met een snuf peper en zout, reken op 10 minuten. Roer af en toe om.

2. Hak ondertussen de knoflook fijn en snijd de krieltjes doormidden. Voeg de knoflook toe en stoof enkele minuten mee. Meng er de krieltjes onder samen met de tijm, laurier en doormidden gesneden chilipeper. Laat nog enkele minuten bakken. Roer af en toe om.

3. Giet de vermout erbij en laat inkoken, tot na enkele minuten de helft van het vocht verdampt is. Voeg de tomaten toe. Vul het blik 1,5 keer met water en giet dit erbij. Kruid met een stevige snuf peper en zout. Breng aan de kook en laat zonder deksel op de pot 20 minuten zachtjes pruttelen, tot de bouillon lichtjes indikt en de krieltjes gaar zijn.

4. Maak ondertussen de mosselen schoon. Snijd de vis in hapklare blokjes en kruid met peper en zout. Voeg de vis en mosselen toe aan de kookpot. Laat met het deksel op de pot enkele minuten zachtjes koken tot de mosselen opengaan en de vis gaar is. Roer voorzichtig om en schep in diepe borden. Besprenkel met enkele druppels olijfolie. Werk af met de dille en een extra draai van de pepermolen.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven