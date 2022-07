Een pastasalade die toont hoe het moet: meer groenten dan pasta, een uitgesproken dressing en een esthetiek die moeiteloos goed zit. Mijn moeder haalde de inspiratie uit een anoniem pastaboek dat in de jaren 90 populair was, en het werd een familierecept dat ik nog elke zomer bovenhaal.

Voor 2 grote of 4 kleine eters

• 2 kleine paprika’s, rood en/of geel

• 250 g pastastrikjes

• 4 el balsamicoazijn

• 4 el chilisaus

• 4 el frisse olijfolie

• 200 g kerstomaatjes (in kwarten)

• Klein bosje koriander (kun je vervangen door basilicum als je niet van koriander houdt)

• 40 g parmezaan (geraspt)

Bereiding

1. Laat de paprika’s in een heel hete oven of onder de grill zwart blakeren. Doe ze daarna in een pot en dek die af. Als ze afgekoeld zijn, kun je ze schillen en in reepjes snijden.

2. Kook de pasta gaar. Maak een dressing van gelijke delen balsamicoazijn, chilisaus en olijfolie. Proef en stuur de verhoudingen bij naar smaak. Als je balsamicoazijn en chilisaus nogal zoet van aard zijn, is het soms nodig om de smaak nog wat op te frissen met een zuurdere azijn – bijvoorbeeld gewone wijnazijn.

3. Meng de pasta met de tomaatjes, paprika en dressing en strooi er rijkelijk veel fijngesneden kruiden en parmezaan over.

Een recept van Dorien Knockaert, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven