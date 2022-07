Democraten halen in eerste week na annulering Roe v. Wade 80 miljoen dollar binnen

De annulering van het federale recht op abortus in de Verenigde Staten mag dan wel een grote politieke nederlaag zijn voor de Democraten, de partij ziet wel een sterke toename van de financiële steun. In een week tijd hebben de Democraten en organisaties de partij steunen meer dan 80 miljoen dollar (ruim 76 miljoen euro) opgehaald, schrijft het Amerikaanse persagentschap Associated Press.

Het hoge bedrag toont aan dat de uitspraak van het Hof de kiezers motiveert om naar de stembus te trekken. In zijn toespraak na de uitspraak zei president Joe Biden ook al dat de kiezers hun stem moeten laten horen en bij de Midterms in november moeten stemmen voor politici die het recht op abortus in de wet willen verankeren. Die boodschap lijken donoren dus begrepen te hebben.

Bronnen binnen de Democratische partij wijzen er echter op dat de meeste middelen geschonken worden aan nationale campagnes, terwijl het abortusbeleid nu net op het niveau van de staten wordt bepaald. En net op dat niveau staan de Republikeinen veel sterker, omdat ze jarenlang geld gepompt hebben in belangrijke lokale verkiezingen die vaak over het hoofd gezien worden, legt AP uit.

‘De Democraten kunnen het zich niet meer permitteren om verkiezingsraces die minder prominent op de stembiljetten staan systematisch te verwaarlozen, zeker nu de Republikeinen binnendringen in onze beslissingen rond gezondheidszorg, onze slaapkamers en onze huwelijken’, zegt Gabrielle Chew, de woordvoerster van het Democratic Legislative Campaign Committee, dat mee verkiezingen op staatsniveau ondersteunt. ‘Dit moet een wake-upcall zijn.’