Zo’n stevige soep, en toch zo zomers: dat is minestrone, een gerecht dat de hele moestuin in zich verbindt. Je kunt eindeloos variëren met de ingrediënten, als het er maar veel zijn; het enige wat ik nooit zou weglaten is de pasta, want die zorgt voor harmonie (door zetmeel af te geven). Maak een grote pot op een rustig moment: minestrone vraagt veel snijwerk en wat aandacht, maar daarna blijft ze in de koelkast makkelijk drie dagen goed. Dit is ideaal eten voor een avond die nét niet te fris is om buiten te zitten.