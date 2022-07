Gekoelde fruitsoep is een klassiek Scandinavisch toetje. Er worden dikwijls frambozen voor gebruikt, maar evengoed rabarber, blauwe bessen of kersen. Aarzel niet om vrij om te springen met de smaakmakers in dit recept. Wat telt, is het heerlijk koele fruitsoepje, waar een onweerstaanbaar romig wolkje in drijft.

Voor 4 personen

• 800 g frambozen

• 500 ml rosé (kun je weglaten)

• 6 el suiker

• 4 kardemompeulen, gekneusd

• 1 flinke kneep citroensap

• Voor de afwerking: geroosterde amandelschilfers

Voor de mascarponeroom:

• 125 ml room

• 75 g mascarpone, op kamertemperatuur (om makkelijk los te kloppen)

• 1 el poedersuiker

• Ook nodig: elektrische handmixer

Bereiding

1. Breng 500 gram frambozen aan de kook op middelhoog vuur met de wijn, suiker en kardemompeulen. (Houd de rest van de frambozen opzij voor de afwerking.) Zet het vuur wat lager en laat zonder deksel op de pot 10 minuten zachtjes pruttelen. Plet de frambozen met de achterkant van een vork, zodat ze uit elkaar vallen. Zeef de soep. Laat afkoelen en zet tot gebruik in de koelkast.

2. Klop voor de mascarponeroom, met een elektrische handmixer op middelhoge stand, de slagroom met de poedersuiker lobbig in een kom. Klop er daarna de mascarpone verder door tot je half stijve pieken hebt. Klop niet te lang, want anders wordt de room brokkelig. Laat minstens 30 minuten opstijven in de koelkast.

3. Plet net voor het serveren de helft van de opzij gehouden frambozen onder de soep. Verdeel het soepje over diepe borden en voeg de rest van de frambozen toe. Werk af met een flinke dot room en wat amandelschilfers.

Tip:

Voor de soep kun je ook een doosje diepvriesframbozen gebruiken, voor de afwerking gebruik je wel het best verse.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto Eefje De Coninck & Senne Van der Ven