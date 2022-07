Is tomaat-mozzarella een hoofdgerecht? Ik zou twijfelen, of er wat meer werk van maken: door de tomaten in de oven te roosteren komen er bruine randjes in het spel, en een diepe hartigheid, en ingedikt tomatensap dat samen met de olijfolie een heerlijke saus vormt. Leg ciabatta of stokbrood op tafel, want je zult je bord willen leegmaken tot de laatste druppel tomatenjus. Restjes zijn de volgende dag prima met pasta.