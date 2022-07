Neuhaus moet chocoladeproductie tijdelijk stilleggen door besmetting bij Callebaut

De Belgische chocolatier Neuhaus heeft zijn productie tijdelijk stilgelegd. Dat is het gevolg van de ontdekking van salmonella in een lot bij chocoladeproducent Barry Callebaut in Wieze.

Neuhaus, dat de chocolade van Barry Callebaut in zijn producten verwerkt, zegt ‘te laat’ verwittigd te zijn, klinkt het zaterdag in La Dernière Heure.

Naar aanleiding van de salmonellabesmetting werden alle chocoladeproducten die na zaterdag 25 juni werden gemaakt in de fabriek in Wieze geblokkeerd. Neuhaus zegt pas woensdagavond te zijn verwittigd van het probleem. ‘Een groot deel van de chocolade die mogelijk besmet is, was dan al gebruikt in onze fabrieken’, zegt CEO Ignace Van Doorselaere. ‘We hebben de hele productie en de betrokken stock moeten isoleren en vernietigen, maar ook onze fabriek moeten sluiten.’

Die sluiting zou twee tot vier weken moeten duren, of tot zolang de fabriek helemaal gereinigd is. Begin augustus hoopt Neuhaus zijn normale activiteiten opnieuw te hervatten. ‘Gelukkig kunnen we met onze voorraad de verkoop gedurende drie tot vier weken afdekken’, zegt Van Doorselaere.

Bij Neuhaus moest alles samen 80 ton chocolade vernietigd worden.