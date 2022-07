‘Ik was dood, nu leef ik weer’

Op weg naar de rijke markten van Europa maakt heroïne uit Afghanistan niet zelden een tussenlanding in midden-Afrika. De grenzen van Kenia, Tanzania of Mozambique zijn zo poreus als wat, de controles nagenoeg onbestaande. Maar een deel van de lading komt daardoor op de lokale markten terecht en richt er ravages aan. Over­dosissen, criminaliteit, verwoeste levens en families die uit elkaar gerukt worden zijn het gevolg. Artsen Zonder Grenzen opende in september 2019 een methadonkliniek in de buurt van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Elke dag komen daar 326 mensen langs voor methadon en een ondersteunende babbel. De dosis wordt langzaam afgebouwd tot de verslaafde het leven weer aankan zonder drugs. Dat is een proces dat maanden, zelfs jaren kan duren.