Rock Werchter | Pearl Jam: Een messias zonder lakschoenen

Pearl Jam stond al voor de zesde keer als headliner op Rock Werchter, maar dit was wellicht de meest bijzondere: precies 22 jaar geleden traden de grungerockers aan op het Roskilde-festival. Het werd een tragedie.

In het gedrum voor het podium brak paniek uit, er stierven negen mensen. Het eerste concert van de Amerikanen op Belgische bodem moest een paar dagen later op de wei van Werchter plaatsvinden, maar werd gecanceld.

‘Het is een beetje een moeilijke avond voor ons’, zei een emotionele Eddie Vedder met bevende stem een heel eind ver in de set. ‘Die dag heeft ons leven voor altijd veranderd.’ Hij vertelde hoe hij sommige van de getroffen families in de jaren na het drama had leren kennen, en hoe dankbaar hij was dat ze hen in hun leven hadden toegelaten.

Het was dat typische moment in een Pearl Jam-show waarin het van een geweldig optreden in een groots moment veranderde en de massa één werd. Een zee van smartphonelampjes gaf ‘Long road’ vervolgens extra gloed, terwijl Vedder zong dat we deze weg allemaal samen zouden bewandelen.

De frontman is 57 maar nog altijd een onvermoeibaar podiumbeest, al dolde hij minder als een wildeman over het podium. Vandaag is hij een verzoener, iemand die samenhorigheid als een vaandel draagt, ook al is het publiek van deze verweerde bende blanke rockers wellicht minder divers dan hij zou hopen. Een messias als Nick Cave, maar dan een stuk aaibaarder. En hij draagt geen lakschoenen.

Meerdere keren vroeg Vedder of iedereen ‘safe’ was, toonde hoe we onze armen moesten kruisen als het ergens met iemand fout liep, want ‘een song stilleggen is minder belangrijk dan iemands veiligheid.’

Die liedjes moesten gelukkig nooit onderbroken worden. De band pulkte twee uur lang als een loeiende stoomtrein het beste uit zijn oeuvre, en, zoals gewoonlijk, ook dat van anderen. ‘Rain’ van The Beatles opende de set met een knipoog naar de zondvloed eerder op de dag. ‘I believe in a better world for me and you’, zong Vedder even later in ‘I believe in miracles’, tekstregels die hij had geleend van The Ramones. Neil Youngs ‘Keep on rock in the free world’, dat door de oorlog in Oekraïne opnieuw aan urgentie had gewonnen, sloot de avond af.

De echte goudklompjes zaten daartussen. Veel songs uit hun debuut Ten, waar na 31 jaar nog steeds geen sleet op zit. ‘Even flow’, met zijn metalige moordbas die aan ‘Voodoo chile’ van Jimi Hendrix deed denken. ‘Jeremy’, dat Vedder met zijn hand rond het microsnoer geklemd zong. Het epische ‘Porch’ toonde hoe de band nog altijd een onstuitbare machine kan zijn. Maar ook andere ‘oudjes’, zoals ‘Elderly woman behind the counter in a small town’, dat de zanger opdroeg aan ‘de kleine stad’ Werchter. Het schurende ‘Curduroy’ en het ziedende ‘Do the evolution’. Of het kampvuurmoment ‘Nothingman’, waarbij Vedders dampende hoofd voor de rook zorgde.

Met zijn laatste albums maakte Pearl Jam nog weinig indruk, maar het van het recente Gigaton geplukte ‘Dance of the clairvoyants’ deed het meer dan behoorlijk. Gitarist Mike McCready, een duracellkonijn dat iets te graag zijn onvermoeibare vingervlugheid etaleert, strooide met enkele spaarzame, funky gitaarriedels.

‘Daughter’ schonk Vedder aan ‘Sam, 22, die pas van ons is heengegaan.’ In de tekst smokkelde hij een stukje ‘The wall’ van Pink Floyd, maar hij veranderde de tekst: ‘Government leave those women alone’, klonk het, een sneer naar het Amerikaanse Supreme Court, dat het abortusrecht voor vrouwen op de helling zette.

‘Black’, met voormalig Peppers-gitarist Josh Klinghoffer op de piano, balde al die epiek en tragiek in één grandioze song. Zo werd de set van Pearl Jam één grote ode aan het leven, die zijn hoogtepunt vond, hoe kan het ook anders, in ‘Alive’. ‘Oooohooo, I’m still alive’ klonk het voor de tigste keer uit tienduizenden kelen. Na twee jaar corona en oorlogsleed in het niet zo verre Oosten bleek dat een extra warme gedachte.

Pearl Jam (*****), gezien op 30/6 op Rock Werchter.