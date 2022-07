Lampaert stunt en pakt gele trui bij openingsrit

België boven in de eerste rit van de Tour de France. Landgenoot Yves Lampaert trekt meteen de gele trui naar zich toe. Hij was de snelste in de tijdrit in Kopenhagen, net voor Wout Van Aert.

Met zijn topprestatie laat Lampaert Wout Van Aert onverwacht achter zich. Die was vijf seconden trager. Tadej Pogacar staat op nummer drie, op zo’n zeven seconden van Lampaert. Filippo Ganna en Matthieu van der Poel vervolledigen de top vijf. Verder staat nog een Belg in de top tien: Dylan Teuns op plaats tien.

Aanvankelijk geloofde Lampaert niet dat hij de eerste plaats ging behouden. Een bescheiden Lampaert werd ongemakkelijk van de vragen naar zijn mogelijke winst. Maar de boerenzoon uit Ingelmunster deed wat hij zelf niet mogelijk achtte. Zijn 15 minuten en 17 seconden hielden stand. Zo komt de gele en de groene trui na de eerste rit meteen in Belgische handen. De witte trui is voor Pogacar.

Hoe kwam de zege tot stand?

Vrij simpel: door als snelste van start naar finish te fietsen. Zo eenvoudig een tijdrit, zo moeilijk is de opdracht. Wereldkampioen Filippo Ganna startte als de uitgesproken favoriet, Wout van Aert zou zijn belangrijkste uitdager worden. De regen maakte de opdracht wel nog lastiger dan ze sowieso al is. De weersvoorspellingen bleken immers niet helemaal te kloppen en het opzet van de toppers - vroeg starten om de later aangekondigde regen voor te blijven - viel letterlijk in het water. Met veertien haakse bochten in het parcours zou de bereidheid tot het nemen van risico’s misschien wel de doorslag kunnen geven.

En wat kregen we een heerlijke ontknoping. De vroeg gestarte Mathieu van der Poel leek te kunnen profiteren van iets betere weersomstandigheden. Lees: iets minder regen. Van der Poel realiseerde aan de finish met 15’31” een scherpe tijd, al was hij zelf niet meteen tevreden. “Tegen de specialisten gaat dit niet volstaan”, dacht Van der Poel. Maar toen die specialisten - Ganna en Van Aert reden exact een uur later dan Van der Poel - zich bij de tussentijd de tanden stuk beten op de tijd van de Nederlander, leek een zoveelste sensatie in de maak. Ook al omdat in het tweede, iets meer technische gedeelte, de nattere ondergrond in het voordeel van de Nederlander zou moeten spelen.

Niet dus, eerst Ganna en daarna Van Aert doken onder de tijd van Van der Poel en meteen na Van Aert bleek ook Pogacar sneller dan Ganna maar trager dan Van Aert.

In een normale wereld zou de buit binnen zijn voor de Herentalsenaar maar de weersomstandigheden zouden een rol van belang blijven spelen. Het stopte uiteindelijk met regenen, de risicofactor daalde met de minuut. Christophe Laport bijvoorbeeld realiseerde aan het tussenpunt de snelste tussentijd maar nam iets te veel risico’s en schoof onderuit. Het zou nog een lang uur nagelbijten worden voor Wout van Aert.

Stress op de hot seat

En dan was daar plots Yves Lampaert. Iedereen zag hem over het hoofd, Wout van Aert niet. Hij wist tot wat Lampaert in staat was, zeker onder de iets betere omstandigheden. En daar was Lampaert: de West-Vlaming van Quick-Step - Alpha Vinyl liet Wout van Aert bleek uitslaan en presteerde nog eens vijf seconden sneller dan Van Aert. Dan is hij eens sneller dan Filippo Ganna, dan is daar plots Yves Lampaert die onder zijn tijd duikt.

Van Aert droop zichtbaar teleurgesteld af. Lampaert moest nog een uurtje met dichtgeknepen billen op de ‘hot seat’ plaatsnemen maar kon alleen maar vaststellen dat niemand nog in de buurt kwam van zijn winnende tijd. Voor Wout van Aert is het na twee tweede plaatsen op het WK tijdrijden alweer een belangrijke tijdrit die hij net niet winnend kan afsluiten.

Wat deden de favorieten?

Risico’s nemen, ze hadden geen andere optie. Maar als de nervositeit het hoogst is, dan is Tadej Pogacar op zijn best. De Sloveen stond aan het tussenpunt nog een handvol seconden achter bijvoorbeeld Roglic maar finishte uiteindelijk knap derde, achter Lampaert en Van Aert maar wel acht seconden sneller dan zijn grootste rivaal Primoz Roglic.

Ze zullen in Parijs het verschil niet maken maar mentaal ligt het overwicht alweer bij de tweevoudig Tourwinnaar. De renners met klassementsambities zetten trouwens stuk voor stuk een sterke prestatie neer: Adam Yates, Aleksander Vlasov, Daniel Felipe Martinez… Niemand zakte door het ijs en iedereen bleef netjes overeind.