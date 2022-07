Dankzij corona meer Belgen op Werchter

Covid velde The Regrettes en Clairo; een keelinfectie Sam Fender. Zij werden vervangen door Belgische acts The Haunted Youth, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, en Charles. Voor hen een reuzekans om hun publiek uit te breiden.

Zelden was een naam zo profetisch als The Regrettes: de Californische punkgroep speelt vandaag niét op The Slope, wegens geveld door covid-19. Maar niet getreurd, want ze worden vervangen door The Haunted Youth. Hun manager Tony Vandenbogaerde noemt de groep ondertussen ‘een super sub’: twee weken geleden viel ze op Best Kept Secret in voor Holly Humberstone, zaterdag vervangt ze een groep in Clermont-Ferrand.

Behalve The Regrettes haalde het coronavirus ook singer-songwriter Clairo onderuit. Ook zij wordt vervangen door Belgen: zaterdag spelen Charlotte Adigéry en Bolis Pupul in haar plaats in de Klub. De zangeres Charles, artiestennaam van Charlotte Foret, viel deze namiddag al in voor Sam Fender – de Britse rocker kreeg niet te maken met covid-19, maar met een amandelontsteking. ‘Hier spelen was echt een van mijn levensdoelen’, zegt Charles. ‘Als Rock Werchter belt, laat je alles vallen en zeg je ja.’

Invallen op het juiste podium kan een band een fijne duw in de rug geven. Holly Humberstone is een opkomende singer-songwriter, The Haunted Youth kreeg op Best Kept Secret een optreden in prime time. ‘Er zijn mensen van Spotify en 3FM komen luisteren, die laatsten hebben net laten weten dat de single ‘Broken’ in hoogste rotatie komt op de zender’, zegt Vandenbogaerde. Hij heeft deze namiddag het terrein voor The Slope geïnspecteerd. ‘Dat gaat vollopen: er kan 3.500 man op dat veldje, en er zijn geen andere optredens bezig om kwart over zes.’

Twee dagen in spanning

Een vervanging is snel schakelen, maar niet zo snel als het publiek denkt. ‘Ik ben twee dagen geleden gebeld’, vertelt Charles. ‘Ik heb meteen gecontroleerd of iedereen van mijn team op vrijdag vrij was. Alleen onze bassist was niet vrij. Maar we waren al ingespeeld, omdat we in deze periode ook op andere festivals spelen.’

‘We zijn woensdagavond gebeld dat The Regrettes wegvielen’, zegt Vandenbogaerde. ‘Ik was toevallig met The Haunted Youth in hun repetitiehok, we konden snel bevestigen dat ze beschikbaar waren. Dan heeft het nog tot donderdag vier uur geduurd voor we de bevestiging kregen. Misschien had het festival meerdere groepen gepolst, of nog plausibeler: misschien waren The Regrettes nog aan het wachten op de uitslag van een PCR-test. Maar zo’n concert grijp je natuurlijk met plezier aan.’

Zou hij er een kleiner concert voor hebben opgeofferd? ‘O nee, dat kun je niet maken. Dat doet geen enkele serieuze groep met zijn fans. Meskerem Mees kreeg de kans in te vallen op een festival, en ze had een klein caféoptreden die dag, dat door corona al een keer of vijf was uitgesteld. Ze heeft dat caféoptreden gespeeld.’