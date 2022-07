Noord-Korea zegt dat covid het land via ‘aliendingen’ binnenkwam

Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia kampt het land met covid sinds burgers ‘aliendingen’ aanraakten. Het zou gaan om besmette ballonnen die vanuit Zuid-Korea werden opgelaten en de grens overgingen.

In de versie van de Noord-Koreaanse staatszender begon de corona-epidemie toen twee burgers een ballon aanraakten die ze hadden gevonden op een berg. Kort nadat ze die hadden aangeraakt, testten de twee positief. Sindsdien gaat corona er als een lopend vuurtje.

De ballonnen zijn daarom kop van jut. Burgers worden opgeroepen om ‘waakzaam’ te zijn met ‘aliendingen die door de wind en andere klimaatfenomenen van over de grenzen het land binnenkomen’. Wie met dergelijke ‘aliendingen’ in contact komt, krijgt al snel een team onderzoekers over de vloer.

Niet China

Het land richt zijn blik daarbij vooral naar het zuiden. Luchtballonnen zijn dan ook een van de weinige communicatiemiddelen tussen het Zuiden en Noorden van het schiereiland. Zo sturen Zuid-Koreanen pamfletten of andere informatie naar het noorden. Rebelse Noord-Koreanen transporteren zo brieven over de malaise in hun land richting het Zuiden. De praktijk valt in slechte aard in Pyongyang.

Welke impact covid heeft op het land is erg moeilijk in te schatten. Recent doken er wel geruchten op dat het land vaccins van Chinese makelij had gekocht. Dat het virus niet via het zuiden, maar misschien wel via de grens met China is binnengekomen, is taboe voor de Noord-Koreanen. ‘Wanneer ze zoiets zouden insinueren, zou dat de handelsrelaties met China onder druk zetten’, aldus een expert bij de Britse openbare omroep BBC.