Ongehoord | ‘Als ik de wereld wil zien, dan kijk ik op Google Maps’

Ook deze week passeerden er weer heel wat opmerkelijke uitspraken de revue. Een overzicht voor wie de hoogtepunten gemist heeft.

‘Jammer genoeg zitten we nu ook op Tiktok. Als je 12 of zo bent, volg ons dan daar.’

‘Als ik de wereld wil zien, dan kijk ik op Google Maps.’

‘Eenieder die orakelt dat scholen schuld treft in de verspreiding van corona, weze bij deze gerustgesteld. We sluiten ze vanaf 1 juli. Tot 1 september, bedachten we. Dat volstaat.’

‘Als Poetin een vrouw was, wat hij duidelijk niet is, maar stel dat hij er een was, dan zou hij niet op dit invasieve, gewelddadige zotte, macho oorlogspad getrokken zijn.’

‘Drie keer links is ook rechts.’

‘Een warme Thatcher is toch Merkel, niet?’

‘Ik wist dat het hier moeilijk zou worden, maar voor een demonstratiewedstrijd met een cheque van 60.000 euro kom ik af.’

‘Ik zal een favoriet zijn voor wie op zoek is naar een kampioen voor de ongeborenen.’

‘We zitten niet op café. Gedraag u niet als kroegtijger.’

‘Toen ik acteur wou worden, vroeg mijn vader: ben je klaar om de rest van je leven werkloos te zijn?’

‘We zullen ervoor zorgen dat een kind even veilig is in de baarmoeder als in een klaslokaal.’