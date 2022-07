Een hele dag op de eerste rij voor Metallica: ‘Ik hoop dat ze “Nothing else matters” eens níét spelen’

Het heeft even aan een zijden draadje gehangen, maar Metallica komt wel degelijk naar de Werchterwei vanavond. Kyra Schimanowski en Romeo Martini staan nu al op de eerste rij.

De tweede dag van Rock Werchter staat in het teken van één absolute headliner: Metallica. De Amerikanen komen voor de zevende keer naar het festival, en komen daarmee op gelijke hoogte van recordhouders The Chemical Brothers. Hun komst hing even aan een zijden draadje toen de band een passage op het Zwitserse festival Frauenfeld moest afzeggen door ‘een coronabesmetting in de familie’. Maar James Hetfield en co. hielden woord: vanavond om 23 uur beginnen ze eraan.

Echte fans moeten daarvoor wel al vroeger uit de veren. Op de eerste rijen bulkt het nu al van de Metallica-shirts – als zij hun plek voor het podium willen behouden, moeten ze daarvoor eerst nog onder meer Bazart en Lewis Capaldi trotseren. Maar Romeo Martini (35) en Kyra Schimanowski (27) staan om 13.30 uur al paraat. Het Frans-Duitse koppel is aan zijn zesde Metallica-concert toe – hun tweede date was zelfs tijdens een show. Toch brachten ze niet erg veel mee ter voorbereiding: alleen een zakje verkruimelde koekjes en een klein flesje water.

‘De grote vraag wordt ons toiletgebruik’, trapt Martini een open deur in. ‘Zodra je hier staat, kun je nog moeilijk weg, want dan neemt iemand anders je plaats in. Hoe we daarmee om zullen gaan? Weinig drinken, en al zeker geen bier. Misschien moeten we het vocht proberen uitzweten. En in het worstcasescenario heb ik nog een andere broek mee voor morgen.’

Lang op voorhand aanschuiven hoort erbij voor Martini en Schimanowski. ‘We doen dit elke keer. Als je een grote fan bent van een band, moet je keuzes maken. Want je wil niet gewoon een paar honderd meter verderop naar een scherm staan kijken. Vooraan staan maakt de ervaring intiemer: je vergeet bijna dat er nog 60.000 man achter je staat.’

Verbroedering

Het koppel geniet ook van de verbroedering die op de eerste rij plaatsvindt. ‘Deze jongens vlak naast ons zitten hier al sinds acht uur vanochtend – dat geeft hen het voordeel dat zij op de nadar kunnen leunen, wat helpt tijdens zo’n dag. Maar tegen het eind van de avond zijn we allemaal bevriend, en vertellen we verhalen over wat voor Metallica-nerds we zijn.’

Martini en Schimanowski waren opgelucht toen Metallica zijn komst toch bevestigde. ‘Zo niet zouden we wel naar The Chats gaan kijken zijn, maar dat was uiteindelijk niet waarom we ons ticket hadden gekocht. Voor ons zal de avond geslaagd zijn als we hen een song zien spelen die we nog nooit live gezien hebben – ‘Damage Inc’, bijvoorbeeld. En het zou ook leuk zijn als ze “Nothing else matters” eens níét spelen. Dat hebben we intussen wel genoeg gezien.’