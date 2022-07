Rock Werchter | The Kid Laroi: ‘Eindelijk, een ander publiek!’

De jongste artiest van de affiche mocht The Barn afsluiten op de openingsdag. The Kid Laroi maakte er het feest der verongelijkten van.

‘There you go/ can’t make a wife out of a ho’. Er waren een paar weken begin 2021 dat niemand Tiktok kon openen zonder het refrein van The Kid Larois ‘Without you’ te horen.

Nadien volgden een paar maanden waarin dat nummer ook de radio inpalmde. En nu de pandemie voorbij is, stond een 18-jarige knul uit Australië plots The Barn af te sluiten op de openingsdag van Rock Werchter. Soms kan het snel gaan.

Wie naar de grootste tent van de wei was afgezakt om meer van zulke uit het hart gerukte ballades te krijgen, was echter aan het verkeerde adres. The Kid, geboren als Charlton Howard, kende zijn doorbraak met Soundcloudrap zoals ‘Blessings’, en grossierde in The Barn in songs die daar doorslagjes van waren. Dat genre, gekenmerkt door tikkende trap-drums en in autotune gedrenkte, emotionele raps en zangpartijen, verkende de Australiër aan de zijde van de Amerikaanse hiphopnieuwlichter Juice WRLD. Tot die in 2019 overleed na een overdosis drugs - in The Barn zette The Kid Laroi dan ook een ‘Long live Juice’-koor in bij ‘Go’, dat hun beider namen in de credits draagt.

Microdosis punk

Dat overlijden was een zoveelste klap voor een knul die al flink wat had moeten verwerken. Er was de scheiding van zijn ouders, de exit van zijn vader, de dood van een oom die als mentor fungeerde - een mens zou voor minder beginnen rappen dat hij ‘fucked up’ is. Ook met de liefde wil het duidelijk niet vlotten. ‘Without you’ was al de weeklacht van een gekweste ziel, maar in The Barn sneerde Howard wel meer verongelijkte beschuldigingen richting de ‘you’ die hij in het gros van zijn songs aanspreekt.

In ‘So done’ had hij het gehad met ‘all the games you play’, en in het voor zichzelf sprekende ‘Fuck you, goodbye’ verzekerde hij een ex nog dat ‘you hurt me for the last time’. Op die momenten leek hij wel een kwaaie Justin Bieber - net als de Canadees koppelde hij afgelijnde boyband-dansbewegingen aan de kruisgrijperij van rappers, al voegde The Kid Laroi daar ook nog een microdosis punk-attitude aan toe door al van bij de tweede song te eisen dat er gemosht zou worden.

Toen dat lukte, verwees Howard naar zijn recente passage op TW Classic. ‘Toen stond hier niet bepaald mijn publiek, en ik maakte me al zorgen dat het weer van dat zou zijn. Maar toen zag ik jullie en dacht ik: eindelijk!’ Dat dachten ook wij toen ‘Stay’ aan de beurt was, de megahit die The Kid Laroi samen met Bieber scoorde. Die staat eigenlijk model voor de vreemde genrehybride die de Australiër boetseert. Zijn strofes zingt hij op een poppunkritme, de autotune haalt hij bij hiphop, de drop lijkt recht van Tomorrowland te komen. En toch deed dat nummer, net als dat andere uitstapje ‘Always do’, deugd na de lading eenvormige Soundcloudrap die eraan vooraf ging. De toekomst moet uitwijzen of ‘Stay’ een toevalstreffer was, of dat The Kid Laroi echt een blijver wordt.

The Kid Laroi (**), gezien op Rock Werchter op 30/6.