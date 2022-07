Cijfers van het verkeersinstituut Vias tonen aan dat er fors minder verkeersslachtoffers zijn gevallen. Nieuwpoort scoort het best, met 72 procent minder verkeersslachtoffers. ‘De automobilist moet zich ongemakkelijk voelen in de binnenstad.’

Er kwamen vorig jaar in ons land 516 personen om in het verkeer. Toch zijn er ook meer dan 300 gemeenten waar geen enkele verkeersdode viel. In 121 gemeenten in ons land viel de laatste drie jaar zelfs ...