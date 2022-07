Dodentol na bombardement appartement nabij Odessa blijft oplopen: negentien doden, onder wie twee kinderen

Nabij Odessa werd in de nacht van donderdag op vrijdag een negen verdiepingen tellend flatgebouw gebombardeerd. Rusland ontkent elke betrokkenheid.

Reddingswerkers zouden na het bombardement op een flatgebouw nabij het Oekraïense Odessa nog altijd proberen bewoners van onder het puin proberen te redden. Naast de achttien doden, onder wie twee kinderen, werden ook al achtendertig personen overgebracht naar het ziekenhuis. Onder die slachtoffers bevinden zich vier kinderen en een zwangere vrouw. Zij raakten bedolven onder het puin nadat een Tu-22, een ‘strategisch vliegtuig’, vanaf de Zwarte Zee de woonblok en een aangrenzend recreatiedomein in Serhiivka, Bilgorod-Dnjester, zowat 80 kilometer ten zuidwesten van Odessa, had gebombardeerd. Dat meldden lokale autoriteiten.

Het Kremlin ontkent ondertussen alle betrokkenheid. ‘Ik zou jullie eraan willen herinneren dat onze president al verklaarde dat Russische troepen geen burgerdoelwitten viseren’, verklaarde Dimitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, aan persagentschap Reuters. Gericht of niet, de laatste weken bleek meermaals dat Rusland geen precisiemunitie meer gebruikt, maar verouderd materiaal. Of dat hier het geval is, is niet duidelijk. Vijftig procent van de Russische aanvallen zouworden uitgevoerd met verouderd materiaal. Dat stelde Oekraëns generaal Brig Gen Oleksii Hromov recentelijk in een persconferentie. ‘Doordat deze minder accuraat zijn, zou het aantal burgerslachtoffers aanzienlijk verhoogd zijn’, aldus Hromov.

De havenstad Odessa, die in het begin van de oorlog in Oekraïne relatief gespaard bleef, is ondertussen al een tijd in het vizier van Russisch president Poetin. Als hij de stad kan veroveren, heeft hij de volledige aansluiting van Oekraïne met de Zwarte Zee in handen.