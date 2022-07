Vijf zomerse podcasts die heerlijk wegluisteren

We kunnen de vakantie al proeven. Daarom zetten we een aantal zomerse podcasts op een rijtje.

Het zomert op onze redactie. Logisch, want buiten ons gebouw aan de Kantersteen in Brussel wemelt het van de toeristen, hangend op de trappen van de Kunstberg, op zoek naar de Grote Markt of op weg naar verpozing in het Warandepark. De stemmige Vivian Maier-taferelen, wier straatfotografie je momenteel kan ontdekken in Bozar, stromen rechtstreeks over van het museum naar de straat. En dat is al meteen één zomerse cultuurtip. Je ontdekt er nog veel meer in een stralende aflevering van Radar.

Beluister ‘Radar’ >

Omdat het me goedgezind maakt, ga ik gewoon door op hetzelfde elan. Uit de podcasttips van het voorbije halfjaar geef ik hier de vijf leukste mee voor onderweg. Het zijn stuk voor stuk knap gemaakte podcasts die heerlijk wegluisteren.

De beste luisterervaring krijg je trouwens in onze podcastapp, waar we alle tips en veel meer wekelijks in de etalage zetten. Mocht je die nog niet op je telefoon hebben staan, dan kan je die hier downloaden.

De geschiedenis van spermadonatie in ons land is allesbehalve zwart-wit. Foto: rr.

1. Deze podcasts geven weer kleur aan de geschiedenis

Zaad zonder naam, waarvan de vijfde en laatste aflevering nu op alle podcastkanalen staat, hoort zeker in dit lijstje. Tinne Claes en Wederik De Backer halen persoonlijke verhalen over spermadonatie uit het verborgene. De zwierige montage geeft kleur aan een geschiedenis die allesbehalve zwart-wit is.

Beluister ‘Zaad zonder naam’ >

Nog meer geschiedenis, maar dan op een veel bredere schaal hoor je in The rest is history. Wetenschapsredacteur Senne Starckx gaf deze geliefde Britse podcast van geschiedenisschrijver Tom Holland de volle vijf sterren. Sindsdien scheert deze ‘snoepwinkel voor geschiedenisfanaten’ hoge toppen in onze podcastapp. In de recensie van Senne lees je waarom.

Beluister ‘The rest is history’ >

Madonna, eeuwig popidool en een eeuwige laatkomer. Foto: rr.

2. Wereldsterren zo dichtbij en toch zo veraf

Komend weekend strijken de wereldsterren weer neer in tiny Werchter. Paul McCartney zal er helaas niet bij zijn. Die is waarschijnlijk nog rustig aan het nagenieten van zijn optreden op Glastonbury. Michèle Cuvelier, die voor de VRT verslag uitbrengt van het festival, zal zeker en vast eens gevloekt hebben. De Studio Brussel-presentatrice is een gigantische fan van de ex-Beatle en joeg hem vijf afleveringen lang na in Hey Paul. Eén vraag brandde op haar lippen: how do you let it be? Ontdek zelf maar of het haar gelukt is om de vraag aan sir Paul McCartney te stellen.

Beluister ‘Hey Paul’ >

Beluister ‘Hey Paul’ via VRT nu >

Backstagedrama en divagedrag van artiesten delen festivalorganisatoren alleen maar off the record op een onbewaakt moment. Enfin, dat dacht ik toch. Totdat ik Blauwe M&M’sbeluisterde. De Nederlandse livesector toont zich heerlijk loslippig in deze podcast vol ‘juicy’ anekdotes uit de muziekindustrie. Je ontdekt waarom Madonna zo vaak te laat komt en hoe sympathico Jack Johnson toch onrealistische eisen stelt. Deze Blauwe M&M’s laten zich het best beluisteren met een grote zak popcorn erbij.

Beluister ‘Blauwe M&M’s’ >

Een ‘pro life’-manifestatie in de Verenigde Staten. Foto: AP

3. Hoe evangelisten geobsedeerd raakten door abortus

De beslissing van het Amerikaans Hooggerechtshof om het recht op abortus af te schaffen, veroorzaakt zelfs rimpelingen in de Wetstraat. ‘Het gekke is dat er tot in de jaren 70 geen enkele evangelist wakker lag van abortus’, vertelde podcastmaker Jon Ronson onlangs in deze krant. In de eerste aflevering van Things fell apart reikt hij naar de banale wortels van het verzet tegen abortus. ‘Hij doet dat met een geestige fausse naïveté die ook Louis Theroux niet vreemd is’, omschrijft journalist Pim Raes zijn stijl.

Beluister ‘Things fell apart’ >

Voilà, met deze tips kan je zorgeloos de zomer in. Onze redactie werkt ondertussen verwoed voort. Ook tijdens de zomermaanden vind je dus elke werkdag een nieuwe aflevering van DS Vandaag in je podcastapp.

P.S. Herinner je je nog vaag een podcasttip uit een vorige mail, maar weet je niet meer dewelke? Kijk dan even naar het archief. Ik plaats de tips altijd op standaard.be.

Veel luisterplezier!

Als je deze tips op je smartphone leest, openen de afleveringen rechtstreeks in de podcast-app van De Standaard. Zo kun je ze meteen beluisteren. Alle tips die in deze nieuwsbrief staan, vind je in de app ook onder de knop ‘Ontdekken’. Heb je de app nog niet? Download hem hier.