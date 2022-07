Waarom Stranger things de Tiktok-serie bij uitstek is

Het vierde seizoen van tienerreeks Stranger Things staat nog maar net in z’n geheel op Netflix en iedereen heeft het erover. De wereld heeft er meer dan drie jaar op moeten wachten, maar Eleven en co zijn terug.





De terugkeer van Stranger Things is meteen ook de reden dat ‘Running Up That Hill’ van Kate Bush plots een TikTok-hit werd en opnieuw in de hitlijsten staat. Is Stranger Things de hype waard? Wat maakt de reeks zo populair niet enkel bij tieners, maar ook bij oudere generaties? En hoe belangrijk is de reeks voor Netflix na een moeilijke periode op de beurs? Valerie Droeven liet wat uurtjes slaap voor de serie en deelt haar inzichten.

