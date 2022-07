Podcast | Hoe brood en zijn prijs ons leven bepalen

Als er iets zit ingebakken in ons leven, is het wel brood. Het is een symbool voor beschaving, zegt VUB-professor Peter Scholliers. Daarom vinden we de stijgende broodprijs ook nieuws. De broodprijs speelt een historische rol in revoltes en politieke omwentelingen.





Als het leven duurder wordt, merken we dat het eerst aan de pomp (voor wie een niet-elektrische wagen heeft) en bij de bakker. Over dat laatste gaat deze podcast.

