Te midden van alle oproer rond de recente beslissingen van het Amerikaanse Hooggerechtshof die het federale recht op abortus afschaffen, het recht op vrije wapendracht onderstrepen en de scheiding tussen kerk en staat verzwakken, is donderdag een nieuwe hoge rechter ingezworen. De eedaflegging was een historisch moment: Ketanji Brown Jackson is de eerste zwarte vrouw in het Supreme Court sinds de oprichting ervan in 1789. Kijk mee in bovenstaande video.