Op deze dagen vertrekt u beter niet met de auto op reis

Met de start van de vakantie staan ook de eerste zomerfiles richting zon op de kalender. Vrijdag en zaterdag wordt het druk op de Europese wegen. Een overzicht van de ‘zwarte weekends’ van juli en augustus.

Touring verwacht vrijdag en zaterdag de eerste files op de Europese wegen, al valt het al bij al mee. Vrijdag 1 en zaterdag 2 juli wordt voornamelijk druk verkeer met kleinere files verwacht richting het zuiden. ‘Rond Parijs en Lyon kan het weleens drukker worden’, zegt Joost Kaesemans van Touring. Zondag zal er weinig tot geen verkeersdrukte zijn. Voor de terugkeer worden dit weekend alleen op zondag in Zwitserland problemen verwacht.

Knelpunten dit weekend

In België wordt het vooral druk op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag, met kans op file in de richting van de kust. Vrijdag kan het de hele dag ook erg druk zijn op de ring rond Brussel en in de omgeving van Antwerpen. In mindere mate wordt drukte verwacht op de E411 in de richting van de Ardennen en op de E19 en de E17 richting Parijs.

In Frankrijk zal het verkeer in de omgeving van Parijs op vrijdag moeizaam verlopen. Op zaterdag zal het erg druk zijn op de A10 Parijs-Poitiers en in de Rhônevallei op de A7 Lyon Orange. Zondag zal het erg druk zijn op de A7 Lyon-Orange. Elders worden geen problemen verwacht.

In Duitsland en Oostenrijkworden op vrijdag en zaterdag wat kleinere files verwacht. Op zondag zou het verkeer vlot verlopen.

Drukke assen in Duitsland: de A5 Karlsruhe – Basel, de A8 Karlsruhe -Stuttgart - München – Salzburg, de A9 Nürnberg – München, de ring (A99) van München A3 Frankfurt - Nürnberg – Passau en de grensovergangen met Oostenrijk in Kufstein, Füssen en Passau.

In Oostenrijk verwacht Touring vooral druk verkeer met lichte vertragingen op de A10 Salzburg – Villach – Slovenië, op de A9 Wels – Graz – Maribor en op de A12/A13 Kufstein - Innsbruck – Brenner – Italië.

In Zwitserlandzou het verkeer voor het vertrek op vrijdag drukker zijn, maar vooral op zaterdag en zondag zouden er lange files zijn. Zaterdag wordt het aanschuiven aan de Zwitserse Gotthardtunnel. Voor de terugkeer wordt op zaterdag en zondag druk verkeer met files verwacht. Op zondag zal het voor de terugkeer waarschijnlijk lang aanschuiven zijn aan de Gotthardtunnel.

In Italië en Spanje verwacht Touring alleen op zaterdag heel moeizaam verkeer met lange files.

Zomerkalender: de zwarte weekends

Vooral eind juli worden lange files verwacht. ‘Op dat moment vertrekken heel wat mensen, en komen heel wat mensen terug’, zegt Kaesemans. Dat geldt zowel voor Belgen als voor buitenlandse vakantiegangers. Het weekend van 30 en 31 juli zal in België en in zowat alle landen van bestemming heel erg druk worden. Zaterdag 9 juli zal het uitzonderlijk druk worden in Frankrijk, met lange files.’

‘De uittocht op vrijdag viel tot nu goed mee op de luchthaven, maar ook mogelijke nieuwe stakingen bij luchtvaartmaatschappijen zoals eerder in juni, kunnen invloed hebben op het autoverkeer. Hoe groot die impact zou zijn, valt volgens Kaesemans nog niet te voorspellen. ‘Maar we houden rekening met extra drukte’, klinkt het.

Zo vermijdt u de verkeersdrukte

Zaterdagen zijn de te mijden dagen. Ofwel vertrekt u al op donderdag of vrijdag, ofwel wacht u tot zondag.

Als u op donderdag of vrijdag vertrekt, omzeil dan de ochtend- en avondspits. Las desnoods een pauze in tijdens de spits, zodat u de piekmomenten niet hoeft in te duiken. Rijdt u toch het verkeer in op het drukste moment van de dag, probeer dan de ring rond grote steden te vermijden.

Als u kunt wachten, vertrek dan pas op zondag. Tegen dan zijn alle problemen rond Europese knelpunten opgelost, zodat u ook de luxe hebt om op elk moment te vertrekken waarop u wil.

Algemeen geldt: informeer u op uw vertrekdag zelf over de situatie op de weg, zodat u weet waar de knelpunten zich bevinden. Op Touring.be vindt u een druktekalender per land.

Wie straks door of naar Frankrijk rijdt, kan de verkeersdrukte vermijden aan de tolpoorten met een tolbadge. Daarmee wordt je wagen automatisch herkend. Aan de automatische tolpoorten kun je doorgaans vlotter doorrijden. De tolbadge werkt in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië.