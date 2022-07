Duizend extra jobs bij maatwerkbedrijven

Vlaams minister van Sociale Economie Jo Brouns (CD&V) schept duizend bijkomende klimaatjobs bij kringloopwinkels en fietspunten.

De duizend bijkomende klimaatjobs in de sociale circulaire economie moeten een bijdrage leveren aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan. De kringloopwinkels zijn een goed voorbeeld van duurzame werkingen. Ze staan onder meer in voor de inzameling en herstelling van kleding of elektronische toestellen. Maar er zijn andere goede en boeiende voorbeelden, zoals de Fietspunten, Foodsavers of sociale-economieondernemingen die hun productieproces aanpassen en bestanddelen uit afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) halen . ‘De uitbouw van een sociale circulaire economie in Vlaanderen kan zo een enorme hefboom zijn bij het behalen van de klimaatdoelstellingen’, zegt Brouns. ‘Studies schatten dat een sterk uitgebouwde circulaire economie broeikasgassen tussen de 40 en 60 procent kan reduceren.’

‘Twee vliegen in één klap’

In deze eerste toekenningsfase voorziet Vlaanderen in bijna 8 miljoen euro voor deze maatregel. Hiermee kan een bijkomende tewerkstelling worden gerealiseerd van circa 360 doelgroepwerknemers. In de twee volgende fases zullen de overige jobs gecreëerd worden.

Alle maatwerkbedrijven in Vlaanderen die hun huidige contingent aan doelgroep werknemers al sterk invullen, kunnen zich kandidaat stellen voor de jobs. Zij krijgen circa twee maanden de tijd om een aanvraag in te dienen. De ontvankelijke aanvragen zullen door het Departement WSE aan een inhoudelijk onderzoek worden onderworpen.

‘Als we een hogere werkzaamheidsgraad willen realiseren, moeten we absoluut kansen geven aan wie verder af staat van de arbeidsmarkt, maar ook aan wie een arbeidshandicap heeft’, zegt Brouns. ‘Via deze oproep timmeren we aan de weg naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent, want alle beetjes helpen. Tegelijk werken we aan het reduceren van onze CO2-uitstoot. Zo slaan we twee vliegen in één klap.’