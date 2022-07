Wat eten we volgende week? De eenvoud van vakantie, en oesters op de barbecue

Wat is jullie favoriete recept om klaar te maken op vakantie? Het mijne is spaghetti met saus van louter verse tomaten, afgewerkt met gebakken broodkruim waardoor ik wat citroenzeste meng. Je hebt er weinig voor nodig – zelfs geen koelkast – en het is meteen ook een dankbare manier om droog brood op te maken. Deze zomer schrijf ik het recept uit en maak ik er onderweg een foto van, beloofd. En als jullie ook jullie favorieten mailen naar dorien.knockaert@standaard.be, dan kunnen we ons eind augustus met z’n allen warmen aan het beste wat de vakantie op tafel bracht. In afwachting: recepten die moeiteloos genoeg zijn om mee op reis te gaan en potentieel hebben om uit te groeien tot nieuwe vakantiehits.

MAANDAG

Aardappel met inspiratie

Of je hem nu in de oven bakt of in de smeulende kolen van een kampvuur, een aardappel in de schil moet het vooral hebben van de vulling die hij krijgt. Yotam Ottolenghi weet daar natuurlijk raad mee, en beperkt zich voor zijn eigenzinnige kruidenboter tot enkele welgemikte smaakmakers: uien en harissa – die passen zelfs in je rugzak.

DINSDAG

Trucs die het verschil maken

Sofie Dumont demonstreert in dit zalmrecept, uit haar nieuwe kookboek Happy moments, drie dingen die goed van pas komen als je kookt zonder het comfort van je eigen keuken. 1) Een zakje voorgekookte rijst kun je tot leven wekken door het krokant te bakken, 2) room doet alles smaken alsof er serieus gekookt is en 3) citroen geeft je eten energie, ook als het verder nogal basic is opgevat.

WOENSDAG

Kraakverse boontjes

Tijd maken om naar een boerenmarkt te gaan, dat belonen weinig groenten beter dan boontjes. Elke regio, elk moment in de zomer heeft zijn variëteiten, van precieuze sperzieboontjes tot bultige snijbonen. En als ze kraakvers zijn, zijn ze allemaal even heerlijk, of je ze nu stooft in wat olijfolie met gesnipperd sjalotje, of in tomatensaus laat garen voor bij de pasta.

DONDERDAG

Ontbijten tot zonsondergang

Aubergines, uien en tomaat, nog zo’n winnende formule voor een eenvoudige pasta (het geheim: bak de uien lang en de aubergines hard). Maar je hebt gisteren al pasta gegeten, dus maak je er vandaag iets anders mee: shakshuka oftewel eieren die gegaard zijn in tomatensaus – met aubergines in die saus, of paprika, kikkererwten, feta, worst of al die dingen tegelijk. In Israël is dit een ontbijtgerecht, maar ’s avonds werkt het ook, met krokant brood en een biertje.

VRIJDAG

Oesterfeestje

Oesters zijn natuurlijk zo al feestelijk, maar stel dat het een kleine moeite is om de barbecue aan te steken, dan is dit het moment om nog wat rokerigheid toe te voegen aan hun smaak: een belevenis.

ZATERDAG

Taart zonder bakken

Taart bakken zonder oven: kan zomaar, als je de korst opbouwt uit koekjeskruimels. Deze charmante bessentaart is een herinterpretatie van de opgesteven kwarktaarten uit de jaren 80: even fris, met een iets wildere charme weliswaar, en vooral: nog makkelijker.

ZONDAG

Halt aan de hongerklop

Ga je deze zomer stevig wandelen of fietsen? Dan loont het de moeite om eerst een voorraad granolarepen aan te leggen die je echt lekker vindt. Het recept hieronder is niet het eerste dat ik uitprobeerde, wel veruit het beste. Aan deze mueslirepen is niets brokkeligs of droogs, ze zijn even charmant als dikke, zachte speculaas, maar veel voedzamer. Aarzel niet om veel ineens te bakken: je kunt de repen vervolgens invriezen om er maandenlang plezier van te hebben.

Een beproefde hack voor aubergines: laat ze voorgaren in de magnetron (gesneden, op een bordje, met wat zout, tot ze zacht zijn) en bak ze daarna pas bruin, dan ben je zeker dat hun vruchtvlees door en door gaar is én voldoende zout heeft kunnen opnemen – twee voorwaarden om van een geslaagd auberginegerecht te kunnen spreken.