De leiders van de dertig Navo-lidstaten verzamelden afgelopen week in Madrid voor een belangrijke top over de strategische doelstellingen van het bondgenootschap voor de komende tien jaar. Er was ook ruimte voor muzikale verstrooiing: het symfonische orkest van Kiev trad er op in het Prado in het bijzijn van onder andere de Britse premier Boris Johnson en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.