Het zal jouw tuin maar zijn. 3M moet vandaag zijn plannen op tafel leggen over hoe het de bodem in Zwijndrecht wil saneren. In een eerste fase zal bij 950 gezinnen de graafmachine op bezoek komen. ‘Na 26 jaar moeten we van nul beginnen.’

‘Zo’n tuin, dat is toch iets dat je jaren hebt opgebouwd. Die bollen staan daar al zeker twintig jaar. En die eik heeft mijn schoonvader nog gezet – hij is 3 jaar geleden gestorven. ’t Is gek hoe je emotionele ...