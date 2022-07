Ga je deze zomer stevig wandelen of fietsen? Dan loont het de moeite om eerst een voorraad granolarepen aan te leggen die je echt lekker vindt. Dit recept van onze bakspecialist Barbara Serulus leidt naar mueslirepen waaraan niets brokkeligs of droogs is; ze zijn even charmant als dikke, zachte speculaas, maar veel voedzamer. Aarzel niet om veel ineens te bakken, want je kunt de repen vervolgens invriezen om er maandenlang plezier van te hebben.

Voor een bakvorm van ongeveer 26 x 20 cm:

• 200 g havervlokken

• 200 g pitten, zaden en noten (maak je eigen mix of gebruik de mijne: 50 g pompoenpitten, 50 g zonnebloempitten, 50 g lijnzaad, 50 g amandelen)

• 120 g pindakaas of andere notenboter

• 200 g honing

• 80 g kokosvet of plantaardige, neutrale olie

• 1 snuif zout

• 2 tl kaneel

• 2 tl kardemom

• 1 snuif nootmuskaat

• 150 g gedroogde veenbessen of ander gedroogd fruit

• 1 eiwit

Bereiding

1. Verwarm de oven voor tot 180 °C. Rooster de noten, pitten en zaden (behalve het lijnzaad – dat wordt een tikje bitter als je het roostert) in de oven tot ze lichtbruin kleuren en beginnen te geuren. Laat even afkoelen. Doe de havervlokken, noten, pitten en zaden in een keukenrobot en pulseer een paar keer tot je fijne stukjes krijgt. In de mixer breekt alles een beetje anders, maar lijnzaad is een goede maatstaf voor de gewenste grootte.

2. Hak de veenbessen met een groot mes grof (in de keukenrobot hebben ze de neiging om aan elkaar te kleven).

3. Verwarm in een klein pannetje de pindakaas, de honing en het kokosvet. Roer goed tot je een lopend mengsel krijgt. Voeg er de kruiden aan toe.

4. Meng de gehakte noten, pitten, zaden en havervlokken met de gehakte veenbessen en het pindakaasmengsel. Meng goed. Voeg hier het losgeklopt eiwit aan toe. Meng tot het volledig is opgenomen.

5. Bekleed een lage bakvorm van 26 cm op 20 cm met bakpapier. Stort het mengsel in de bakvorm en duw zo hard mogelijk aan. Strijk de bovenkant glad met een spatel of een lepel. Bak 25 minuten of tot de bovenkant goudbruin is.

6. Haal uit de oven, snijd de zijkanten los indien nodig en til de koek met het bakpapier uit de bakvorm. Laat afkoelen op een rooster. Snijd de repen pas als de koek helemaal is afgekoeld, zo verminder je de kans op brokken. In een luchtdichte doos blijven ze minstens een week goed. In de koelkast kun je ze nog langer bewaren, en zelfs de diepvriezer is een optie.

Tips:

- Als je een plantaardige versie wilt maken, kun je het eiwit vervangen door 4 el water. Voeg die toe aan de havermout, noten, pitten en zaden op het moment dat je ze hakt in de keukenrobot.

- Zoek je naar een reep die nog steviger is? Voeg dan 50 gram bloem toe aan het mengsel, voor een nog robuuster eindresultaat.

