Taart bakken op de camping, of in een vakantiehuis zonder oven? Kan zomaar, als je een taartbodem maakt van verkruimelde spritskoekjes die je met wat gesmolten boter in een taartvorm boetseert.

Voor 4 tot 6 personen:

• 500 g zomerfruit: aardbeien, bramen, rode bessen, blauwe bessen…

• 250 ml room

• 125 g mascarpone, op kamertemperatuur (zure room kan ook)

• 1/2 vanillestokje, het merg

• 2 tl poedersuiker

Voor de koekjesbodem:

• 200 g spritskoekjes

• 75 g gezouten boter, gesmolten en terug afgekoeld

Bereiding

1. Vet een taartvorm (of desnoods een ovenschaal) in met een beetje van de gesmolten boter, gebruik hiervoor een borsteltje. Verkruimel de koekjes met je handen in een kom en meng er de rest van de boter onder. Doe in de taartvorm en druk met je handen in een gelijke laag op de bodem en langs de rand. Laat minstens een uur opstijven in de koelkast.

2. Doe de room, mascarpone, suiker en het vanillemerg in een kom en klop met een elektrische mixer (of met een garde en armkracht) tot half stijve pieken. Heb je geen elektrische mixer bij de hand, dan kun je de room ook wel uit het recept laten en gewoon de mascarpone losroeren met de suiker en vanille. Plet in een andere kom ongeveer 1/3 van het fruit met een vork. Meng voorzichtig onder de room. Lepel in de taartvorm en werk af met de rest van de bessen.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto: Eefje De Coninck & Senne Van der Ven