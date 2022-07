Elio Di Rupo opgenomen in ziekenhuis

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) is donderdag onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat zijn kabinet weten.

Het kabinet van Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) moest vrijdagochtend in allerijl een grote persconferentie afblazen over de overstromingen in Wallonië. Di Rupo werd donderdag opgenomen in het ziekenhuis en moest een reeks medische onderzoeken ondergaan.

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk, maar ‘zijn algemene toestand is goed’, luidt het. Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken zou Di Rupo zaterdag het ziekenhuis mogen verlaten. Hij hoopt maandag zijn werk als Waals minister-president te kunnen hervatten.

Knieoperatie

Di Rupo wordt later deze maand 71. Onlangs werd hij nog geopereerd aan zijn knie. Daar werden metalen plaatjes verwijderd die waren aangebracht na een breuk in december. Daarvan herstelde hij goed, de operatie kon daardoor zelfs maanden vroeger dan gepland plaatsvinden.

Door de plotse ziekenhuisopname wordt een belangrijke persconferentie over de overstromingen in Wallonië uitgesteld. De regering zou daar het bilan opmaken van alle hulpinitiatieven die ze het voorbije jaar genomen heeft en de toekomstplannen voor de streek toelichten.