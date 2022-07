Oesters zijn natuurlijk zo al feestelijk, maar stel dat het een kleine moeite is om de barbecue aan te steken, dan is dit het moment om nog wat rokerigheid toe te voegen aan hun smaak: een belevenis. De kruidenboter in dit recept is een leuke extra, maar ook zonder toevoegingen is een gegrilde oester heerlijk: neem die gedachte mee op vakantie!