Shakshuka is een eenpansgerecht van Israëlische komaf, met eitjes die, genesteld in een pittige tomatensaus, garen in de oven. Omdat dit net niet genoeg vult als avondmaal, deden we er ook een aubergine en een pikant worstje bij. Een fijn gerecht voor wie af en toe alleen voor zichzelf kookt en snel wil zijn zonder in te boeten aan smaak. En natuurlijk staat variëren vrij: kikkererwten in plaats van worst, paprika in plaats van aubergine… de mogelijkheden zijn eindeloos.

Voor 1 grote eter:

• 1 worst

• 1 ui

• 1 teen knoflook

• 1 aubergine

• 1 blik kerstomaten of tomatenblokjes van 400 g

• 2 eitjes

• 1 snuf komijnpoeder

• 1 snuf gerookt paprikapoeder (pimenton de la vera, onder meer bij Albert Heijn of Pit-pit.com)

• 1 scheut rodewijnazijn

• Voor de afwerking: eventueel enkele takjes peterselie of koriander

• Zwarte peper van de molen & zout

Bereiding

1. Verwarm op een middelhoog vuur een pan die in de oven mag. Knijp de worst erin uit en breek het vlees met een vork in kleinere stukjes (gebruik je vegetarische worst, snijd die dan gewoon in stukjes, zonder pletten). Laat enkele minuten bakken en plet daarna verder met de vork zodat het helemaal uit elkaar valt. Bak tot het vlees hier en daar een knapperig bruin randje heeft. Roer slechts af en toe om, anders krijgt het vlees de kans niet om te bruinen.

2. Snijd ondertussen de ui in fijne halve ringen. Plet de knoflook met de achterkant van een hakmes en snijd verder fijn. Doe de ui en knoflook samen met een snuf komijn, peper en zout bij het vlees. Bak zacht in 5 tot 10 minuten, roer af en toe om. Snijd ondertussen de aubergine in stukjes. Blus de ui met een scheutje rodewijnazijn en laat 1 minuut inkoken terwijl je af en toe omroert. Doe de aubergine erbij en laat 10 minuten zachtjes stoven.

3. Verwarm de oven voor tot 200 °C. Voeg de tomaten toe, spoel het blik uit met een scheutje water en giet dit er ook bij. Kruid met een flinke snuf gerookt paprikapoeder, peper en zout. Breng aan de kook en laat zachtjes pruttelen met het deksel op de pan tot de aubergine gaar is, na 10 minuten ongeveer.

4. Heb je geen pan die in de oven mag, schep alles dan over in een ovenschaal. Maak twee kleine putjes en breek hier de eitjes in. Strooi er een beetje peper en zout over en bak in de oven tot het eiwit gestold is maar het geel nog lopend is, reken hiervoor op ongeveer 7 minuten. Afwerken met enkele takjes peterselie of koriander kan, maar is geen must.

Een recept en foto van Johanna Goyvaerts