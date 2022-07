Prinses Elisabeth heeft donderdag een nieuw 3D-printinglab van het departement Werktuigkunde aan de KU Leuven ingewijd. Het Princess Elisabeth Additive Manufacturing Lab zal de onderzoeksmogelijkheden naar 3D-printtechnieken aan de Leuvense universiteit uitbreiden.

De prinses kreeg een rondleiding door het naar haar genoemde lab net buiten Leuven en werd ingewijd in technieken en toepassingen van 3D-printen. 3D-printers zetten een virtueel ontwerp om in een fysiek driedimensionaal object door het laag per laag te bouwen. Dat kan met kunststof, maar ook met keramiek of metalen, zoals staal, koper of titanium. De ontwerpvrijheid bij 3D-printen is enorm en het proces van ontwerp naar eindproduct is kort.

Tijdens haar bezoek ontving prinses Elisabeth een aandenken: een cilinder gemaakt van vederlicht maar bijzonder robuust aluminium met binnenin verwerkt een kroon, die alleen zichtbaar is als je in de juiste richting door de poreuze structuur kijkt. Het aandenken, dat een luttele 32 gram weegt, telt 1.384 printlagen.

Ook Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Jo Brouns was aanwezig bij de opening. ‘Vlaanderen staat aan de wereldtop wat de technologie rond 3D-printing betreft’ zegt Brouns. ‘Onder andere via KU Leuven en Materialise bouwden we expertise op, die we nu ook exporteren naar verschillende andere landen. Daar mogen we terecht trots op zijn. Want innovatie is voor mij geen doel op zich, maar een middel. Dat we daarnaast ook een verhaal opstarten met prinses Elisabeth om jonge en vrouwelijke studenten te enthousiasmeren voor innovatie en technologie, kan ik alleen maar ondersteunen.’

