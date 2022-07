Wie vandaag Latijn wil doen, is maar beter goed in wiskunde. Door de modernisering van het onderwijs is de combinatie met talen verdwenen. Maar wie kiest vandaag nog voor een richting met klassieke talen? Studeer je Latijn en wil je vertellen waarom je vol overtuiging voor die taal kiest? Mail dan naar binnenland@standaard.be.